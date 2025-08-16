林襄經紀人8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林襄經紀人莉奈8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！

記者蔡宜芳／綜合報導

林襄的經紀人莉奈日前透露帶兒子去紐西蘭旅遊時，遇上飯店房間積水的荒謬狀況，飯店還將錯怪在她兒子身上並拒絕退款，她為此氣憤公開過程，不過也引來部分質疑。對此，莉奈15日再次詳細說明，強調「我相信這件事並不是我的孩子造成的」，並逐點列出六大理由反駁指控。

▲▼林襄經紀人莉奈8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

▲莉奈育有一個8歲的兒子。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈首先指出積水的情況極不合理，當時她的兒子才進浴室不到五分鐘，卻已出現高達四、五公分深的積水，「廁所面積不小，要累積這麼多水需要時間與大量水源，不可能短時間內形成。」其次，兒子在第一時間誤以為是火災灑水系統啟動才積水，所以沒有立刻反映，加上戶外低溫等候半小時後實在太冷，小孩才回浴室繼續洗澡，「之後大量飯店人員直接衝進廁所他全身赤裸，本來就是只能繼續躲在浴缸。」

莉奈也質疑飯店有「誣賴」可能。由於當地以西方旅客為主，亞洲面孔較少，她懷疑因自己是外國人，且帶著孩子單獨旅行，成了推責對象，「再者，如果真是我們房間觸發火警，被疏散後，我問消防員能否回房拿相機，他聽到房號後還會允許嗎？但飯店卻說就是我們房間觸發警報（後來又改口是樓下同戶房間）。不論哪個版本，我的質疑邏輯都成立。」

▲▼林襄經紀人莉奈8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

▲莉奈再度發文說明。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈表示，事件初期雙方僅是「尋找原因」，但很快風向轉變，變成指控她的孩子潑水。她多次要求飯店提出直接證據，但對方僅回應「天花板有水，是小孩潑的」，並反問她是否「親眼看到」孩子這麼做，「小孩很明確表示自己沒有潑水，他八歲、獨立早熟，三歲多就能自理洗澡。當時氣氛並不緊張，他也沒有必要說謊。」

莉奈也特別提到，兒子在平日裡會做家事、幫忙同學老師，成績優異且多次獲獎，不是頑劣或愛說謊的小孩，「我不是因為是小寶母親才護短，而是因為飯店的指控完全不符合事實，身為母親，我必須堅定維護孩子的權益。」

最讓莉奈不解的是，飯店要求她刪除第一時間的影片，甚至不允許留下語音檔，「如果飯店問心無愧，為何要求我刪除第一時間的影片？」她也質疑，若真認為是她破壞房間，為何飯店在隔天還堅持要留他們續住，「當晚我堅持到凌晨近兩點說明，他們也沒有報警，和只是不斷催促我入住新房間。這種行為與他們的指控相當矛盾。」

▲▼林襄經紀人莉奈8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

▲▼莉奈列出6點反駁指控。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

▲▼林襄經紀人莉奈8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈表示，自己已收到飯店的初步回覆，但仍在旅途中，會整理手上僅有的證據再公開。她提醒旅人要小心跨國旅遊可能遇到類似的危機，也感謝網友提供不同觀點，讓她能補充更多細節。

她強調：「你可以不同意，但若不是事實，請不要信口開河任意指摘。」呼籲大眾理性看待，「孩子識字也會上網了，小孩子也有人格與名譽，需要被尊重。我一向不會在不確定的情況下發表指控，這也是我的做人原則。平時面對某些網友對某些事件過度霸凌當事人時，除非超出界線，否則我都認為藝人與經紀人必須忍耐，但今天我只是個普通旅客與母親——在這件事上，我會堅持立場。」。

