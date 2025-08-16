數據工具加持！現象級BL劇《垂涎》觀看率暴增143%　平台將解密

記者蕭采薇／台北報導

現象級的BL劇《逆愛》完結後，GagaOOLala持續強打另一在全球引發ABO「生育議題」討論的大勢BL劇《垂涎》，一開播也萬眾矚目，收視表現果然不俗。影音平台GagaOOLala表示：「自去（2024）年8月導入多項數據工具輔助平台觀察前台、後台與社群後，逐漸掌握BL影集的觀眾消費習慣、黏著度、地域差異與類型喜好。」

▲《逆愛》蟬聯高達9週收視冠軍，（左起）田栩寧、梓渝。（圖／GagaOOLala提供）

GagaOOLala表示，《垂涎》在播出三週之後，即出現143％的觀看成長（為首週2.43倍）、高達84個有播出的版權的國家排行榜首位、並在播出後的第四週，創下付費會員限定觀看的第7集，觀看量為首周免費集數4倍的驚人紀錄的成功關鍵。

在當今大數據的時代中，數據洞察驅動影視內容產業的發展策略，「分眾內容國際化策略」、「跨界IP創作與商業模式」、「精準內容行銷」亦將成為推動影視產業與粉紅經濟共榮的另一場風暴。GagaOOLala執行林志杰（Jay Lin）也將於8月19日將在「全球LGBTQ+、BL與GL影音平台數據發表暨合作交流會」中，首度公開解開數據背後的秘密。

▲《逆愛》從情敵變情人的急速轉變，第二集開始就趕進度上演牽手、餵食、親吻。（圖／GagaOOLala提供）

改編自作家弄簡的ABO平行宇宙小說《垂涎》，劇情講述在近未來世界，病毒改變了人類性別結構，孕育出除了生理性別外獨特的ABO性別體系，包括Alpha（α）、Beta（β）、 Omega（Ω）與Enigma，也會有「易感期」和「尋偶症」等設定。

▲大勢BL劇《垂涎》順利接檔，拿下84國收視冠軍，（左起）邱鼎杰、黄星。（圖／GagaOOLala提供）

《垂涎》敘述年輕霸總盛少游（邱鼎杰飾演）是頂級S+Alpha。因父親生病，不得不與對手HS集團的老闆沈文琅（江衡飾演）合作，尋求研發中的靶向藥物。此時，盛少游在醫院偶遇神秘的Omega花詠，兩人情愫悄然滋長。沒想到花詠（黄星飾演）除了是死對頭沈文琅的秘書之外，還藏著矜貴卻暗黑的靈魂。各種勾引盛少游卻遲遲不願與其完事，上演一場感官與倫理的極限對決。

▲黄星（左）在《垂涎》中，大撩死對頭企業的霸總邱鼎杰（右）。（圖／GagaOOLala提供）