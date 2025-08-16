破億網紅CEO森田歐洲朝聖BALCKPINK：震撼到無法忘記

記者蔡琛儀／台北報導

網紅CEO森田趁夏季放自己一場暑假旅行充電，人生首次進行歐洲郵輪旅程，從巴塞隆納啟航，造訪法國馬賽、義大利熱那亞、那不勒斯、西西里墨西拿，再到馬耳他瓦萊塔。他感動表示：每一站都像打開一幅歷史與藝術交織的畫卷，古老的街道、悠揚的語言、海風吹拂的港口，讓我真切感受到歐洲獨有的人文底蘊。」

森田以CEO的眼光觀察文化與商業靈感，體驗各城市生活節奏與品牌風格，認為每個細節都可能成為未來創作與事業啟發。他說：「這趟旅程不只是旅行，更是一次跨越時空的深度洗禮。」旅程中，他也體驗刺激滑水道，享受假期樂趣。

此外，他也首次在巴黎參加南韓女子天團BLACKPINK演唱會，現場八萬人的超嗨氛圍讓他亢奮難忘，「第一次到歐洲追星，在巴黎感受新歌現場，震撼到無法忘記。心情非常興奮，而且現場容納了八萬多人，因為原本以為她們要解散了，沒想到可以再見證她們的精彩演出。」

返台後，森田立刻投入工作，宣告所屬電商品牌與知名運動品牌公司合作推出全台獨家配色復古足球鞋，才剛旅遊回來的他表示：「出國旅行最重要的是找雙好穿的鞋，探索世界也要舒適好走。」合夥人丫頭（詹子晴）也建議：「配色適合日常穿搭，一雙就能應付通勤與旅行。」而森田與丫頭表示，下半年將專注自我學習與深層品牌合作，創造更多破圈商業價值。