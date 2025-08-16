記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」擁有91萬訂閱，常分享穿搭美妝資訊之外，也不時會與粉絲互動。近日在社群網站開放問答，被問到「沒有一顆腎臟」的心境時，她坦白說出了真實想法。

▲阿圓16日被問到少了一顆腎臟的心路歷程。



阿圓2歲的時候，一度有癌症腫瘤整個包住她的右邊腎臟，「所以切除！」現在除了體內只剩下一顆腎臟，胸下隱約能看到一條約10公分的疤痕，也因此不喜歡別人對自己開任何有關於腎臟的玩笑。

▲▼阿圓胸下留有一道疤痕。



沒想到，近日突然被問到是否因為這樣「覺得自己不完整／不是一個正常人」，但阿圓仍坦然地說：「少了就少了，拿掉一樣東西後的我還是我呀，相信神明把你的東西拿走後，都是最好的安排。」

▲▼阿圓認為本無完美之人。



阿圓認為本來就沒有人是完美且百分百完整的，「不管是肉體看不看得見的缺陷都沒有關係呀」，追求完美實在太累了，沒必要過得那麼辛苦，「完美不能出錯的活著，對我來說才像一場詛咒。」