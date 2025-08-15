歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%：住台南要飲控Tainan了

記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖平常除了分享育兒點滴，也不時會更新移居台南後的近況。她15日便在社群網站坦言，被診斷出有糖尿病前期的症狀，讓她決定開始飲控，不只是為了改善健檢報告上的數字，還希望能重新跑馬拉松。

▲歐陽靖公開健檢報告。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



照片中，可以看到歐陽靖的體脂肪率高達43.7%，總膽固醇偏高，醣化血色素也偏高，「這樣下去不行！！雖然住在台南要飲食控制Tainan了，但我還是得拿出意志力！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽靖要忍住台南美食的誘惑。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



於是，歐陽靖6月底開始實行高蛋白、低澱粉的飲控，搭配計算熱量與運動，目標是讓體脂下降。她解釋並非只為了變漂亮，而是希望健康檢查報告上的警示字眼能消失。除此之外，她還有一個心願，「就是：重回馬拉松的賽道上。」

歐陽靖透露，下個月將滿42歲，雖然曾跑過15場全程馬拉松，但自從當媽媽後，就再也沒跑過長距離，「我知道產後胖了20公斤的自己目前是沒有能力的，每跨出一步，全身的贅肉都在抖動，感覺像穿著水球在跑步，好累⋯。」

▲歐陽靖想重新開始跑馬拉松。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



但歐陽靖還是很想再跑馬拉松，想讓兒子覺得自己很厲害，「有沒有變漂亮無所謂，我只知道努力奔跑的自己很帥。」雖然距離目標還很遠，但她採取保守方式，每月只減3公斤，避免掉肌肉。

歐陽靖IG全文：

飲控不是為了變漂亮，是為了把健檢報告上的這些字消掉⋯而且我還是有個心願。

我下個月要滿42歲了，以前曾經完成了15場全程馬拉松，但自從當媽媽之後，就再也沒跑過長距離。

我知道產後胖了20公斤的自己目前是沒有能力的，每跨出一步，全身的贅肉都在抖動，感覺像穿著水球在跑步，好累⋯

今年去醫院做全身健康檢查，不意外地，報告上寫明了『過胖』，甚至血糖也開始出現問題，居然出現糖尿病前期的徵狀。

「這樣下去不行！！」

雖然住在台南要飲食控制Tainan了，但我還是得拿出意志力！

・・・

我的心願就是：重回馬拉松的賽道上。

我好想再跑一次紐約馬拉松，也想跑東京馬拉松、澳洲黃金海岸馬拉松⋯我想讓新醬覺得：「媽媽好帥！好厲害！」

今年初在忙著處理新書《味覺與記憶》的事情，那本書在飲控狀態下、對食物沒熱忱是寫不出來的！於是拖到六月底才終於下定決心開始飲控，沒什麼特別的方法，就是高蛋白低澱粉飲食、計算熱量，配合運動，讓體脂降下來。

有沒有變漂亮無所謂，我只知道努力奔跑的自己很帥。

・・・

還在努力中，距離目標還很遠，因為我非常保守地每月只減3公斤，這樣才不是掉肌肉。

短時間之內無法吃鍋燒意麵跟肉燥飯了⋯⋯我忍！！