黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

黃鐙輝今年事業運大發，接下實境節目《九條好漢在一班》，又在《角頭－鬥陣欸》有吃重戲份，參與演出的電影《左撇子女孩》又入圍坎城影展，走上國際，接下來10月又接下金鐘主持棒，工作一個接一個。對此他大喊：「大家都說我看起來今年賺很多，我不是排好讓要自己看起來很紅耶！是都剛好今年一起冒出來，我去年下半年一個工作都沒有！」

黃鐙輝表示，為了讓女兒能有獨立的房間，他去年砸下4700萬換屋買新房，光房貸跟生活開銷一個月就要將近30萬，但就在他買房後，瞬間突然一個戲約都沒有，「我想說完蛋了，換了房子一個工作都沒有，半年都沒戲拍！」直到今年元旦過後，才開始工作陸續一個接一個開始轉運，運氣往上直升。

他透露休息期間，他開始勤練英文背單字，認為要跟國際導演溝通，英文能力肯定要再加強，「我那時候覺得就不知道要幹嘛，反正我做什麼就變成什麼，就不要一直想，就去做。」他笑說這輩子從沒想過會入圍坎城影展，今年5月跟著3年前拍的《左撇子女孩》劇組到了坎城參展。不過幽默的他，還是搞笑喊：「我那時候跟上帝說，坎城是法國講的是法文，但我學的是英文啊！」

雖說坎城是講法文，但他苦練的英文還是有成功派上用場，他透露最近才剛拍完一部需要狂講英文的戲，剛好他勤練英文，舌頭變得靈活，才得以消化大量台詞，直呼：「我真的唸到快瘋了。」不過深信順流的他，也笑喊：「對宇宙射出什麼（頻率），就真的會接到什麼。」如今看來，就如他所說的一樣，「只要（未來）想變成什麼，就是我現在在做什麼，不要光想，就去做就對了。」

