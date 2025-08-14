「死侍」暗示加盟《復仇者5》？萊恩雷諾斯IG曬照讓漫威迷嗨翻

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）近日在Instagram投下一顆震撼彈，疑似暗示他飾演的經典角色「死侍」（Deadpool）將現身《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday），成為英雄陣容的一員。

▲萊恩雷諾斯的代表角色為死侍。（圖／翻攝自劇照）

雷諾斯貼出的一張照片中，可見熟悉的復仇者聯盟標誌，但標誌上方被覆蓋上一抹死侍招牌的紅色塗鴉，沒有任何文字說明，留給粉絲無限想像空間。根據外媒《今日美國報》指出，這個圖案曾出現在2024年上映的《死侍與金鋼狼》（Deadpool & Wolverine）旗幟上，而雷諾斯選擇在《末日之戰》拍攝期間發文，更加深外界的猜測。

▲萊恩雷諾斯疑似暗示加入《復仇者聯盟：末日之戰》。（圖／翻攝自Ryan Reynolds Instagram）

報導中指出，圖片似乎取自2024年7月Reddit論壇上的一篇文章，當時有網友曬出數款訂製版漫威T恤，以表達對《死侍與金鋼狼》上映的期待。如今萊恩雷諾斯重新發布，讓人不禁聯想到是否意味著他將驚喜加盟新一集《復仇者聯盟》。

此前，漫威在今（2025）年3月的直播中公布《末日之戰》部分演員名單時，雷諾斯並未出現在名單中。但當時官方也暗示，「這不是完整陣容，還有許多空間」，為新卡司預留伏筆。雷諾斯的死侍角色最近一次亮相是在《死侍與金鋼狼》，該片是他首次跨入漫威電影宇宙，雖然口碑與票房雙收，但續集消息尚未公布。

雷諾斯2024年底在受訪時曾透露，自己希望未來死侍回歸時，能更多以配角身份出現在其他英雄的作品中，今（2025）年4月又表示，正在撰寫一部與死侍有關的合集，但細節仍保密。