愛雅懷孕「丫頭一得知淚崩」！劉品言：我孩子帶朋友來了 胎兒性別曝

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）14日證實懷有一個女兒「跳跳」，好消息令圈內好友又驚又喜。事實上，早在喜訊公開前，她就悄悄跟周遭友人吐槽，有的人一得知就喜極而泣，有的人則替她開心到手舞足蹈。

▲愛雅懷的是女兒。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



畫面中，可以看到同樣懷有身孕的劉品言比愛雅還高興，一度舉起手舞動身體，她事後還在Instagram限時動態笑說：「看來我的孩子自己帶朋友來了！」

▲劉品言笑說「看來我的孩子自己帶朋友來了」！（圖／翻攝自Instagram／esther88）



夏和熙透過視訊得知好消息後，先是驚訝，接著開玩笑說「妳的嗎？現在給我去廁所再驗一次」，愛雅這才鬆口說當天已經驗了4支驗孕棒，好友聽完這才喜極而泣。

▲夏和熙得知後超驚訝。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



丫頭一發現就不禁紅了眼眶，郭書瑤也露出不敢相信的表情，阿喜同樣驚訝到一度說不出話。看到朋友們的真實反應，愛雅這才體會到原來「愛的火力可以這麼滿」。

▲愛雅拍下丫頭、阿喜和瑤瑤得知後的反應。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）