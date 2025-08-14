《進行曲》建中鮮肉「裸身吹喇叭」練習片曝！黃牛價炒到3倍　文化部發聲關切

記者蕭采薇／台北報導

熱血青春電影《進行曲》自口碑場、媒體試片放映以來，好評持續爆棚，導致接下來的口碑場一票難求，甚至出現價格翻倍的「黃牛票」，每張高達原價三倍以上，甚至驚動文化部關切。花絮中，小鮮肉因為天氣過熱、練習過操，因而脫去上衣裸身練習，眾多健壯的小鮮肉，讓網友直呼「好想加入樂儀隊」。

▲《進行曲》黃牛鎖定口碑場，票價竟暴漲3倍。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》由《角頭－大橋頭》導演姜瑞智執導，並由3位新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩共同主演。講述一群年輕男孩如何投入努力練習，讓他們所屬的樂旗聯隊可以闖入世界大賽為校爭光的熱血故事。

▲新生代鮮肉男神牧森在《進行曲》挑大樑演出男主角江浩。（圖／未來進行曲提供）

電影《進行曲》日前釋出三帥裸身養眼演奏花絮，網路上造成暴動，目前影片已突破50萬瀏覽，並且吸引超過2萬名網友瘋狂點讚！只見牧森、劉育仁、余杰恩等人一邊排著隊形，一邊吹奏樂器並且擺動樂旗，架式十足，無論是劉育仁氣喘吁吁練習，或是余杰恩低頭苦背順序都讓網友印象深刻，最後停在牧森凝視鏡頭螢幕的甜笑，期待值報表。

▲《進行曲》裸身練習畫面突破50萬瀏覽！2萬名網友狂點讚。（圖／未來進行曲提供）

由於電影口碑太好，目前上映的口碑場竟出現「黃牛票」？不只是口碑場票價暴漲3倍，還有人把早優券當電影票販售。對此，監製陳慧如受訪時則表示，原本只預計舉辦3場口碑搶先場，結果開放登記申請後瞬間秒殺，甚至引來黃牛炒價賣票，她承諾一定加開場次。「我也沒碰過這種情況，但既然有這麼多年輕朋友想看，加場服務觀眾是一定要的吧！」

▲劉育仁為了演出投入非常多時間練習樂器。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》獲得影評一致讚賞，葉天倫導演、作家H搶先包場力挺，同聲讚賞！影評人膝關節不僅誇讚「真心好看」，並說電影才一開場就已將他逼出眼淚，網友也紛紛盛讚，肯定《進行曲》是「近年最熱血的青春電影」，尤其幾位男主角的演出更是吸睛。