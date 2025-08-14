大牙2原因婚前喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她…5年婚認愛已逝

記者陳芊秀／綜合報導

40歲女星大牙（周宜霈）14日發表離婚聲明，閃電宣布與小7歲老公阿廖師（廖勛威）離婚，震驚各界。她過去曾喊話不婚不生，並在節目透露不婚不生的原因，直到被阿廖師一句話打動答應求婚。

▲大牙曾喊不婚不生，因小7歲老公求婚打破堅持。（圖／公關照、翻攝自臉書）

大牙在32歲時在臉書分享健康狀態，當時在留言串寫下「我不婚不生，謝謝」，引發外界關注。她後來在上節目時道出原因，一個是家庭因素，身為獨生女，小時候因家境拮据要打工賺錢，加上和媽媽年紀差3輪，母女溝通常有代溝。

而另一個原因是和經期狀況有關。大牙當時表示，她的生理期有時候1個月會來3次，被醫生驚呼「子宮都沒有在工作耶」，後來吃了6年調經片，更因此打算放棄生小孩。

▲大牙32歲時曾喊出「不婚不生」。（圖／翻攝自臉書／大牙）

原本抱著不婚不生的大牙，當時與阿廖師交往，對方求婚說「因為我們愛彼此」，令她點頭答應。她婚後曾分享「養卵早餐」，一度被以為要凍卵，當時親回「我目前跟老公的共識就是以自然的方式看看有沒有機會變孕婦」，並說自己怕痛，無法忍受扎針，對孕事選擇順其自然。而她在離婚聲明強調，雙方沒有嚴重爭吵、沒有第三者，會走上分開一途，「因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

【大牙聲明】

大家好：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。

當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。

有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。

有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。

生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。

都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？

因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。

我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。

在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。

祝願大家健康、平安、喜樂、自在。