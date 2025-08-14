ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思假公益事件又反轉「官方改口」
楊柳侵襲！停班課資訊一次看
邊荷律颱風天不叫外送！網讚：善良
泰勒絲回憶倫敦見王室　曝現場最爆笑的男友兄內心戲

泰勒絲去年6月到倫敦巡演，與威廉王子、喬治王子、夏綠蒂公主見面自拍。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲泰勒絲去年6月到倫敦巡演，與威廉王子、喬治王子、夏綠蒂公主見面自拍。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近日登上Podcast節目《New Heights》，與NFL球星男友特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）及其哥哥傑森凱爾西（Jason Kelce）對談，驚喜宣布第12張新專輯《The Life of a Showgirl》即將到來。節目中，她回憶起去年到倫敦巡演時，與英國威廉王子（Prince William）及小公主、小王子見面的趣事，傑森因手持啤酒，一度陷入尷尬，引發全場爆笑。

泰勒絲2024年6月到倫敦舉行「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），當時威廉王子帶著長子喬治王子（Prince George）、長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）到場追星，還到後台與泰勒絲、特拉維斯自拍，溫馨可愛，在網路上一度引爆話題，堪稱「年度最佳自拍」。

▲泰勒絲去年與威廉王子、小公主小王子，以及男友特拉維斯自拍，堪稱「年度最佳自拍照」。（圖／翻攝taylorswift IG）

當時傑森受弟弟和泰勒絲邀請，也去見王室。泰勒絲在Podcast節目回憶當時情景，說道：「傑森拿著他的啤酒，滿臉掙扎。他在想：『我想帶著啤酒，但這樣做對嗎？』我看著他整個人猶豫不決，那一幕真的太有趣了。」特拉維斯補充說：「他那時整個人都愣住，只是在那邊站著，似乎在問自己『如果我現在放下啤酒，我的手該放哪？』」

傑森也在節目中坦承，當時腦海裡確實充滿糾結，他說：「這樣見王室是不是不夠尊重？但如果我放下啤酒，我還算是我自己嗎？他們不會更想看到真實的我嗎？」泰勒絲則笑稱，那是「整場演出中最精彩的一刻」，還表示她觀察傑森的神情，就像看了一齣好戲，她回憶：「我幾乎能聽見他內心的聲音，思考著每一個舉動會不會不禮貌。」

泰勒絲（右）在Podcast節目上驚喜宣布發行新專輯。圖中為特拉維斯凱爾西、左為傑森凱爾西。（翻攝New Heights YouTube頻道）

▲泰勒絲（右）在Podcast節目上驚喜宣布發行新專輯。圖中為特拉維斯凱爾西、左為傑森凱爾西。（圖／翻攝New Heights YouTube頻道）

泰勒絲和特拉維斯在Podcast節目大方放閃。（翻攝 New Heights YouTube頻道）

▲泰勒絲和特拉維斯在Podcast節目大方放閃。（圖／翻攝 New Heights YouTube頻道）

事實上，去年6月泰勒絲倫敦巡演後，凱爾西兄弟就曾在Podcast透露與英國王室互動的回憶。特拉維斯大讚威廉王子本人真的很酷，而傑森也對夏綠蒂公主的舉止印象深刻，稱讚她超可愛，「是大明星」，顯見家教相當好。

泰勒絲此次在Podcast節目中，不只宣布發行新專輯，還聊到她買回音樂母帶的心路歷程、「時代巡迴演唱會」對樂壇的影響，以及與特拉維斯的愛情故事，大方放閃。整個節目長達近2小時，內容真誠、充滿歡笑。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


