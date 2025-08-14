蘿莉塔2歲女腿痛「一走路就跌倒」緊急就醫！原因出爐：現在才知道

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，不時會分享家庭生活。她14日便在社群網站上傳一段影片透露，小孩前天起床後，不但一走路就跌倒，還一直說左腿痛，直到帶孩子就醫「才知道原來幼兒髖關節還沒長好，很容易脫位」！

▲蘿莉塔的女兒前天早上起床後一走路就跌倒。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



當蘿莉塔前天一發現女兒突然站不穩後，便立刻帶小朋友就醫照X光。檢查結果出爐後，醫生雖說一切正常，並開了止痛藥並於3天後回診，但她回家後還是很擔心。

▲蘿莉塔立刻帶女兒就醫。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



當下，蘿莉塔突然想到若是肌肉受傷的話，運動按摩師或許能摸得出來，於是她立刻帶女兒去找熟識的運動按摩師，「結果肌肉沒問題，是幼兒常見的髖關節脫位，寶包是半脫位。」

▲蘿莉塔還帶女兒去找運動按摩師。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



神奇的是，蘿莉塔的女兒原本一直說腿痛、一走路就跌倒，但經過運動按摩師調整後，馬上就能正常走路了。然而，蘿莉塔也強調，不舒服的話還是要先去看醫生照X光，雖然女兒狀況已好轉，但她接下來仍會照常帶孩子回診。

▲蘿莉塔女兒目前已能正常走路。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔推測，女兒最近可能是太愛跳跟狂奔的關係，才導致脫位，「以後要制止她玩太瘋了，這次真的是差點被嚇死。」

