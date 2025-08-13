ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」全押分科她緊張到失眠

記者蔡宜芳／綜合報導

政大新聞系出身的主播蕭彤雯，6月曾以畢業生家長代表身份，到女兒美寶的學校致詞，當時母女的超美合照還引發話題。她13日分享女兒成功考上台大，直呼「很感動」，也透露在公布結果前，自己因為太緊張而失眠。

▲▼蕭彤雯正妹女兒考上台大！她緊張到失眠。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

▲蕭彤雯的女兒在6月時高中畢業。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯表示，台大是女兒最想進的兩個學校之一，「學測成績出爐後，她就決定全心投入分科考試，甚至在個人申請時，繳交空白申請書（一個校系都沒填）。」而分科考試不僅考驗體力、腦力，更是對耐力的試煉，「一路看著容易緊張慌亂的她，愈來愈穩定，一步一腳印的往前邁進，身為媽媽的我、真的很感動。」

▲▼蕭彤雯正妹女兒考上台大！她緊張到失眠。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

▲▼蕭彤雯透露女兒順利錄取台大。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

▲▼蕭彤雯正妹女兒考上台大！她緊張到失眠。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯說，當美寶在上傳分科志願序，問她要填誰的電話號碼時，女兒選擇填她的電話，讓她第一個知道結果，「害媽媽我昨晚居然失眠！因為我以為跟成績公布一樣，會一早六點多就發簡訊，搞得我徹夜難眠…想說萬一不如預期，我是要怎麼告訴她。」

結果最後是蕭彤雯自己在電台、女兒在家中、丈夫在車上，三人同步查到錄取結果。蕭彤雯透露，當她聽到女兒因為高興而哽咽的聲音時，自己也差點忍不住落淚，「好好準備開始精彩的大學生活吧！恭喜美寶～」喜訊也引來大票網友道賀。

