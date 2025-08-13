AKB48 TP雙喜臨門推10單！　嘟嘴賣萌甜喊「寶貝」融化粉

▲AKB48 Team TP推出二十週年紀念單曲〈Oh my pumpkin!〉的中文版本。（圖／好言娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

日本國民女團AKB48迎接出道20週年，海外姐妹團 AKB48 Team TP雙喜臨門，重磅推出本家二十週年紀念單曲〈Oh my pumpkin!〉的中文版本，同時寫下團史第十張單曲里程碑，歌曲名稱「Pumpkin」意為南瓜，卻也甜蜜雙關為情人間的「寶貝」，增添浪漫氣息，成員們興奮直呼：「這就像在偶像生涯裡多了一顆閃閃發亮的大寶石！」

▲▼AKB48 Team TP全白造型拍攝單曲視覺。（圖／好言娛樂提供）



〈Oh my pumpkin!〉旋律輕快明亮，副歌超洗腦，中文歌詞延續團體「可以面對面的偶像」理念，深情唱出成員與粉絲間的真摯信賴與深刻羈絆，成員亞恩分享，錄音時特別注重活潑甜美的氛圍，直言歌曲就像夏日單戀的青春羞澀，想獻給全世界粉絲。易沄也透露，老師叮囑要更甜更有活力，因為這是獻給最親愛的「pumpkin們」的禮物。

拍攝單曲主視覺時也發生不少逗趣花絮，曉晴喜歡在純白服裝上搭配個人應援色飾品，笑稱：「像在白畫布上塗上專屬顏色。」奕霖則覺得純白洋裝像初戀，認為白色能把笑容襯得更明亮；穎臻回憶現場準備五顏六色的糖果作道具，拍完還能吃下肚，大呼：「甜甜的味道加上成員在身邊很幸福。」伊品則害羞表示，嘟嘴比「0」的姿勢很難，「平常不太嘟嘴，當下硬著頭皮嘟成0的樣子。」

近期獲選參與本家二十週年紀念單曲的于馨，已連續三次赴日參與籌備工作，成果豐碩，她感動表示，日文版陣容豪華、畫面震撼，能進入團隊選拔是一輩子的回憶，在這次中文版本中，于馨更站上中心位置，讓她與粉絲興奮不已，直喊：「封底還是我的個人照，希望大家一定要收藏。」