遭傳與徐佳瑩7年婚變　比爾賈發聲打臉：我愛我孩子，我愛我妻子

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后徐佳瑩和大11歲的導演老公比爾賈結婚7年，育有一對可愛的子女，夫妻倆生活低調，私下也鮮少放閃，沒想到今（13日）被週刊爆料與比爾賈的關係生變。稍早徐佳瑩所屬亞神音樂出面澄清，兩人才剛慶祝完結婚週年，而比爾賈本人也親發聲了。

▲徐佳瑩、比爾賈平常鮮少公開放閃。（圖／翻攝徐佳瑩IG）

比爾賈在社群深情告白：「我愛我孩子，我愛我妻子，每一刻相處都是當下最好的組合，有美好家人已超越孤單自己，認真生活，好好相處，很珍惜很把握。」他也表示：「謝謝婚後正負能量，宇宙給予了成長，我們收到照護也應照顧許多人，洞悉愛的循環，大家都要幸福在一起。」也證實婚姻生活確實會有些小摩擦，但他最後再次澄清：「大家好，沒事，子虚烏有，空穴來風，讓大家操心了。」直接打臉婚變傳聞。

而徐佳瑩所屬亞神音樂稍早則回應：「上班時認真工作，回家好好相處，是每對夫妻再平凡不過的日常，LaLa跟比爾也不例外。剛剛慶祝完結婚週年，未來也會跟家裡人繼續彼此照應下去。謝謝大家的關心，希望媒體尊重並保留LaLa與家人相處的私人空間及美好時光。」