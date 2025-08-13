Tizzy Bac推刮痧板當周邊還不夠！　加場開唱「連龍蝦都有」

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac氣勢爆棚，「說出我的名字」巡演台北場爆滿，更宣布加碼台中、高雄兩站，由於這次演出首次採座席設計，方便歌迷沉浸享受音樂，因此惠婷笑稱特別場名為「Sit Down Please」，向港片《與龍共舞》致敬。

▲Tizzy Bac加碼台中、高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

樂團還幽默復刻電影經典「龍蝦」橋段，拍攝致敬短片，端出銀色餐蓋揭開竟是一隻大龍蝦，邀歌迷同樂。惠婷與前源透露還有即興模仿電影情節，神還原名場面，消息一出粉絲超嗨，笑說「想看Tizzy Bac穿龍蝦裝演出！」

事實上，這已經不是Tizzy Bac第一次在周邊上玩創意，他們曾推出創意周邊「刮痧板」爆紅，台中、高雄場加碼座席設計，也獲粉絲留言許願「膝蓋友善」，樂團幽默回應，貼心滿足粉絲願望。

▲Tizzy Bac特別場取名「Sit Down Please」，還翻玩電影《與龍共舞》梗。（圖／相信音樂提供）

雖然座位為主，但Tizzy Bac保證現場能量滿格，「雖然大家坐著聽，但我們一定會唱到讓你們忍不住站起來！」巡演每場座無虛席，台中、高雄加碼場將呈現專輯曲目與經典作品，門票將於8月15日中午12點開賣。