YTR彼得爸與蘇珊媽宣布再婚！　隔10年報喜：愛情故事新章節

記者劉宜庭／綜合報導

知名親子YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」以分享家庭生活與育兒經驗走紅，深受粉絲喜愛。昨（12日）深夜，他們無預警在社群平台拋出震撼彈，曬出十年前的婚紗照並寫下「要再婚了…」，隨後證實，為了慶祝結婚十週年，兩人決定再次舉辦一場婚禮，為他們的愛情故事寫下全新篇章。

▲彼得爸與蘇珊媽重大宣布：「我們要再婚啦！」（圖／翻攝自彼得爸與蘇珊媽IG）

▲彼得爸與蘇珊媽重大宣布：「我們要再婚啦！」（圖／翻攝自彼得爸與蘇珊媽IG）

▲彼得爸與蘇珊媽重大宣布：「我們要再婚啦！」（圖／翻攝自彼得爸與蘇珊媽IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彼得爸與蘇珊媽在Instagram上感性宣布：「十年前的今天，我們說了第一次『我願意』，十年後的現在，我們想再說一次！」原來，為了紀念這個別具意義的十年里程碑，夫妻倆決定做一件超級浪漫的事，那就是重新舉辦一場夢幻的「迪士尼主題婚禮」，再次向對方許下承諾。

對於這場即將到來的「二次婚禮」，彼得爸與蘇珊媽充滿期待地表示：「這不只是我們愛情故事的新章節，更是想和最愛的朋友家人們一起創造的美好回憶。」希望能與所有生命中重要的人，共同見證這份歷久彌新的愛情。

彼得爸與蘇珊媽結婚10年，育有2子1女，時常在頻道中分享充滿愛的家庭互動，過去從相戀、求婚、婚禮、懷孕到育兒點滴都用影片記錄下。這次決定在結婚十週年之際，以一場全新的婚禮來慶祝，不僅是對兩人情感的再次肯定，也讓長期支持他們的粉絲又驚又喜、紛紛獻上祝福，也引來琳妲（林羿禎）驚呼「好棒喔」，面對有網友開玩笑問「男主角是誰，蘇珊要再婚一次嗎」，她也逗趣回應：「我老公還沒換啦。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

