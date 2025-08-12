Rain社群留言放閃！　金泰希PO夜景片喊「不會剪」他甜回：來我家

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓演藝圈模範夫婦Rain與金泰希在2017年結為連理，婚後育有兩個寶貝女兒，夫妻倆對家庭的事情大多保持低調。不過，Rain 11日罕見在社群上與金泰希互動放閃，引來許多關注，也被大讚「好甜蜜」。

▲Rain和金泰希結婚至今已有八年。（圖／翻攝自Instagram／rain_oppa、kimtaehee99）

金泰希11日在社群平台分享了一段在紐約欣賞夜景的影片，她坦言因為次首次嘗試上傳影片，所以不太懂得如何調色及加入背景音樂。沒想到，Rain竟現身留言區寫下：「我會告訴妳的，來我家吧。」並加上愛心表情符號，難得的社群互動引來許多網友圍觀點讚，還有人開玩笑說：「請不要接近有夫之婦！」

▲▼Rain回覆金泰希的影片。（圖／翻攝自Instagram／kimtaehee99）

Rain和金泰希在2012年因拍廣告結緣，隨後，Rain對女方一見鍾情展開追求，儘管曾遭到五次婉拒，但誠意最終仍打動國民女神。Rain也曾透露，他和金泰希之所以會開始發展戀情，是因為自己某次誤發簡訊約吃飯，且對方意外答應，才成就了這段佳話。