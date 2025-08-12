J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

記者王靖淳／綜合報導

日本AV片商IdeaPocket最近宣布新任女優雛乃花音（ひなの花音）正式出道，身為化妝品CEO的她，擁有J級好身材，閃電進軍拍AV的消息曝光後，就連AV達人一劍浣春秋都發文談論此事，並透露她進軍螢光幕前的原因，是因為對性愛超狂熱。

▲雛乃花音出道拍AV。（圖／翻攝自X）

一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文指出，預計於9月8日正式出道的新人女優雛乃花音，同時也是經營化妝品品牌的CEO，事業規模驚人，每天交易額高達數十億日圓，更擁有J罩杯的火辣身材與精緻外型。一劍浣春秋表示，據片商解釋，雛乃花音雖事業成就亮眼，但對性愛的熱情遠超常人，成為AV女優更是她的夢想。她認為在創業之餘，更應重視身心靈的快樂，而拍AV正是她通往天堂的捷徑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雛乃花音是化妝品CEO。（圖／翻攝自X）

一劍浣春秋也提到，從官方釋出的劇照中，許多粉絲都覺得雛乃花音的面孔與身材異常眼熟，甚至聯想到另一位AV女優，後來經過仔細比對後，發現關鍵在於雛乃花音手臂上的痣。事實上，雛乃花音右手臂上有兩顆相連的痣，與過去Faleno集團旗下DAHLIA出道、原由經紀公司8Man發掘的「朝海汐」完全吻合。