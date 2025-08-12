ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲合體男友宣布「好消息」！
楊柳增強！明日停班課懶人包一次看
李玉璽甜戀許允樂...2歲寶寶爆重病
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

媽一聽前男友是富二代「直接帶到婚宴逼婚」　楊紫氣到離家出走！

記者黃庠棻／台北報導

「國民閨女」楊紫攜手「古裝男神」許凱共同主演的愛情都市劇《承歡記》，改編自同名小說，今（12）日起在中天娛樂台播岀，該劇結合職場、愛情、家庭以及自我成長等元素。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

《承歡記》講述楊紫所飾演在普通家庭出身的「麥承歡」，因母親催婚，與男友論及婚嫁，卻沒想到兩人之間家庭背景懸殊，加上雙方家庭插手兩人之間的感情，導致感情破裂，這件事後麥承歡決定脫離母親的控制，全心全意投入到工作中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，楊紫飾演的麥承歡意外遇上許凱所飾演的頂頭上司姚志明，一同克服困難，從最初的歡喜冤家，到後來感情升溫，終成眷屬。此次是楊紫和許凱的首次合作，但兩人經常在片場玩，更在拍戲時互相分享想法，碰撞出不一樣的化學反應。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

楊紫過去曾在協助魔術的過程，經常搞砸魔術，而被稱為「魔術師剋星」，此次拍攝《承歡記》，遇上熱愛變魔術卻時常失敗的許凱，沒想到男方在她面前竟成功地表演魔術，她笑說「他那個非常厲害，震驚了，當下崇拜他」。

兩人也常在片場鬥嘴，互相爭論誰比較有趣，楊紫不惜吐槽「他經常說一些自己覺得很幽默的話」，一開始因兩人還不太熟識，對於許凱的笑話不知道做何反應「我是要做自然的表情，還是我要假裝笑起來」，熟了之後，楊紫就會直接問「你是需要我開心笑嗎？」以開玩笑的方式來打擊許凱搞笑的自信心。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

對此，許凱也表示兩人曾在爭論誰最好笑時，找來同劇演員評斷，最終是楊紫勝出，這結果讓楊紫更為自豪「拍了這麼多部戲，沒有人說我不幽默，他（許凱）是第一個」。

過往以「鄰家女孩」形象示人的楊紫，此次在《承歡記》竟難得「叛逆」一回，劇裡楊紫飾演事事順從父母的乖乖女麥承歡，處於適婚年齡的她，經常被母親情緒勒索催婚，甚至瞧不起她前男友，當母親得知前男友竟是富二代時，態度180度大轉變，竟要撮合兩人復合，甚至還連哄帶騙地把女兒帶去訂婚現場，想要趕鴨子上架讓她成婚。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

這讓楊紫飾演的麥承歡難以接受，並與母親發生激烈衝突，更宣告要離家不再當媽媽的「洋娃娃」。對於劇中角色不斷被逼婚，楊紫表示自己完全無法想像「我的父親、母親從來不會催我這方面的事情，因為大家還覺得我是小孩，我自己也是，所以從來沒有說提上日程或者焦慮」。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

除了楊紫在《承歡記》帶來與以往不同的形象，許凱更是犧牲演出，劇裡他飾演冷血無情的酒店經理人姚志明，同時也是楊紫的頂頭上司，卻沒想到看似全能的他，竟然有一個弱點就是「酒量差」，在聚會上需要祕書幫忙擋酒。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

然而，姚志明一聽到「麥承歡」說「姚總不行啊？」，被激得直接乾了一杯，當場醉得不省人事，只能被扛上手推車推回飯店，沒想到醉酒後的姚志明相當不安份，一回到房間就開始脫褲子，更要給麥承歡小費，荒唐行徑讓人哭笑不得。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

而許凱談及拍攝這場戲時，其實折騰不少「車又小，我得屈著身體躺在上面」，路途顛頗加上頭又靠在扶手上，頭都碰腫了，除此之外，更被痛掐人中，讓他感嘆這個總裁不好當。這部顛覆演員以往形象的《承歡記》今（12）日起週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

承歡記楊紫許凱

推薦閱讀

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

21小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

23小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

22小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

8/11 17:46

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

4小時前

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

12小時前

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

13小時前

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

6小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

15小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

20小時前

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

9小時前

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

10小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前10

日航40年前空難520人亡「奪走她同窗好友」　影后哽咽：當天還說要見

37分鐘前1

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

45分鐘前0

詹智能被刺身亡本週四出殯　河智媛9月老闆活動不缺席

50分鐘前30

直擊／費玉清「現身小巨蛋」再砸豪禮！　江蕙粉全看呆暴動了

1小時前0

媽一聽前男友是富二代「直接帶到婚宴逼婚」　楊紫氣到離家出走！

1小時前0

林秉聖大方進出香閨！蔡尚樺「感情狀況」語帶保留　羞認他身體很強

1小時前31

關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質

1小時前0

港媒體人查小欣「心絞痛急送ICU」插滿針管！　醫生見狀：情况緊急

2小時前0

錦榮5年沒在台露面！親揭感情現況　被問蔡依林新歌「大方回應了」

2小時前0

李玉璽合作12歲南韓正妹！　「真實身份」曝光超狂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    21小時前5037
  2. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    23小時前4430
  3. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    22小時前7846
  4. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    8/11 17:463210
  5. 蔡康永暴瘦照驚呆網…曬照網友急喊：是我拍得不好
    4小時前43
  6. 藍心湄突長「臭嘴角」洩警訊！　素顏照網急：快去看醫生
    12小時前86
  7. 接送蔡尚樺是小8歲球星！　林秉聖賽後不回家直奔香閨
    13小時前148
  8. 裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了
    6小時前205
  9. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    15小時前208
  10. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    20小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合