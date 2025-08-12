媽一聽前男友是富二代「直接帶到婚宴逼婚」　楊紫氣到離家出走！

記者黃庠棻／台北報導

「國民閨女」楊紫攜手「古裝男神」許凱共同主演的愛情都市劇《承歡記》，改編自同名小說，今（12）日起在中天娛樂台播岀，該劇結合職場、愛情、家庭以及自我成長等元素。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

《承歡記》講述楊紫所飾演在普通家庭出身的「麥承歡」，因母親催婚，與男友論及婚嫁，卻沒想到兩人之間家庭背景懸殊，加上雙方家庭插手兩人之間的感情，導致感情破裂，這件事後麥承歡決定脫離母親的控制，全心全意投入到工作中。

沒想到，楊紫飾演的麥承歡意外遇上許凱所飾演的頂頭上司姚志明，一同克服困難，從最初的歡喜冤家，到後來感情升溫，終成眷屬。此次是楊紫和許凱的首次合作，但兩人經常在片場玩，更在拍戲時互相分享想法，碰撞出不一樣的化學反應。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）



楊紫過去曾在協助魔術的過程，經常搞砸魔術，而被稱為「魔術師剋星」，此次拍攝《承歡記》，遇上熱愛變魔術卻時常失敗的許凱，沒想到男方在她面前竟成功地表演魔術，她笑說「他那個非常厲害，震驚了，當下崇拜他」。

兩人也常在片場鬥嘴，互相爭論誰比較有趣，楊紫不惜吐槽「他經常說一些自己覺得很幽默的話」，一開始因兩人還不太熟識，對於許凱的笑話不知道做何反應「我是要做自然的表情，還是我要假裝笑起來」，熟了之後，楊紫就會直接問「你是需要我開心笑嗎？」以開玩笑的方式來打擊許凱搞笑的自信心。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

對此，許凱也表示兩人曾在爭論誰最好笑時，找來同劇演員評斷，最終是楊紫勝出，這結果讓楊紫更為自豪「拍了這麼多部戲，沒有人說我不幽默，他（許凱）是第一個」。



過往以「鄰家女孩」形象示人的楊紫，此次在《承歡記》竟難得「叛逆」一回，劇裡楊紫飾演事事順從父母的乖乖女麥承歡，處於適婚年齡的她，經常被母親情緒勒索催婚，甚至瞧不起她前男友，當母親得知前男友竟是富二代時，態度180度大轉變，竟要撮合兩人復合，甚至還連哄帶騙地把女兒帶去訂婚現場，想要趕鴨子上架讓她成婚。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）



這讓楊紫飾演的麥承歡難以接受，並與母親發生激烈衝突，更宣告要離家不再當媽媽的「洋娃娃」。對於劇中角色不斷被逼婚，楊紫表示自己完全無法想像「我的父親、母親從來不會催我這方面的事情，因為大家還覺得我是小孩，我自己也是，所以從來沒有說提上日程或者焦慮」。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）



除了楊紫在《承歡記》帶來與以往不同的形象，許凱更是犧牲演出，劇裡他飾演冷血無情的酒店經理人姚志明，同時也是楊紫的頂頭上司，卻沒想到看似全能的他，竟然有一個弱點就是「酒量差」，在聚會上需要祕書幫忙擋酒。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

然而，姚志明一聽到「麥承歡」說「姚總不行啊？」，被激得直接乾了一杯，當場醉得不省人事，只能被扛上手推車推回飯店，沒想到醉酒後的姚志明相當不安份，一回到房間就開始脫褲子，更要給麥承歡小費，荒唐行徑讓人哭笑不得。

▲《承歡記》由楊紫、許凱主演。（圖／中天娛樂台提供）

而許凱談及拍攝這場戲時，其實折騰不少「車又小，我得屈著身體躺在上面」，路途顛頗加上頭又靠在扶手上，頭都碰腫了，除此之外，更被痛掐人中，讓他感嘆這個總裁不好當。這部顛覆演員以往形象的《承歡記》今（12）日起週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。