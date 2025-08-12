佩甄見沈玉琳露面「被1事感動」！　揭上個月聚餐情況：不是病態瘦

記者孟育民／台北報導

沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院，現在從三總轉到台大醫院持續治療，88父親節首度公開家族合照，面帶笑容並配文「生命鬥士」，透露目前治療情況穩定。佩甄與沈玉琳一同主持《甄心分享小琳鐺》，私下深交多年，她今（12日）出席公益活動，坦言看見新聞嚇呆，連同老公都很緊張，希望能盡一份心力幫忙，佩甄第一時間也私訊芽芽，不過並未得到回應，「 沒消息就是好消息，一切應該都是在好的方向。」

▲佩甄出席公益活動。（圖／忠義基金會提供）

佩甄與沈玉琳在今年6月底還一同幫朋友慶生，當時並無感覺對方有異狀，「玉琳哥瘦很久了，一直有在節食，後來又超慢跑，每次錄影的時候他都在分享他怎麼超慢跑，很重視身材，他肚子後來就都消了，瘦的很有精神、很好看的，不是病態瘦。」

▲佩甄6月底才和沈玉琳見面。（圖／忠義基金會提供）

佩甄表示在錄製《甄心分享小琳鐺》時，沈玉琳真的工作很忙碌，「沒有一天沒在錄影，還要出外景，很常忙到10點，所以我們每次要約都要下班後，我沒看見他吃藥，但他都有在吃保健食品，他很注意養身方面。」日前適逢父親節，沈玉琳曬出一家三口的照片，佩甄則坦言感覺有比較瘦，但看起來氣色蠻好，「我覺得好感動，他女兒做的父親節卡片，他女兒真的好可愛，我們以前錄影常常聊天，還那麼小，大家都一樣，再怎樣都一定會拼下去的，現在醫療那麼進步。」