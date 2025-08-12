泰勒絲驚喜合體男友！親口宣布「好消息」　全球粉絲湧入官網大當機

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在完成現象級的全球巡演《The Eras Tour》，並成功拿回過往專輯所有版權後，於台灣時間12日中午12:12，驚喜宣布即將發行第12張全新專輯《The Life of a Showgirl》。

▲泰勒絲驚喜宣布即將發行新專輯。（圖／環球音樂提供）

從正式官宣的十幾個小時前，泰勒絲官方宣傳帳號以及球星男友Travis Kelce與其兄弟Jason Kelce 共同主持的Podcast接連推出神秘預告，引起全台Swifties（粉絲名）於社群平台Threads上瘋狂解謎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰勒絲的官方宣傳帳號「Taylor Nation」先是在台灣時間8月11日晚上發布一則有12張照片的貼文，每一張照片皆是泰勒絲身穿橘色服裝的演出照，貼文中的文字更寫下：「想著她曾說『下一個時代見...』。」

▲泰勒絲（Taylor Swift）合體男友男友Travis Kelce。（圖／翻攝自IG／Newheightshow ）



此外，天后的男友Travis Kelce主持的 Podcast 節目《New Heights》，也貼出一張本周特別節目的來賓剪影預告照，經過粉絲比對馬上認出剪影即是泰勒絲。接著泰勒絲官網出現以閃亮橘色為底的倒數計時器，倒數至12:12時因人潮湧入出現一陣大當機，重整頁面後網站即出現泰勒絲全新專輯名稱《The Life of a Showgirl》並開放預購。

同時間《New Heights》IG也再推出一支預告短影片，泰勒絲親自拿出一個薄荷綠的手提箱，上面印有橘色 TS 字樣，接著她把一張打馬賽克的專輯拿出來，並親自說出「這是我的全新專輯《The Life of a Showgirl》」，雖然專輯封面與確切發行日尚未公布，但已經讓全球樂迷陷入瘋狂。