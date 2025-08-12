林襄經紀人控紐西蘭飯店歧視　「遇假火警被迫濕身逃生」反遭拒退款

記者蔡宜芳／綜合報導

經紀人兼攝影師莉奈除了成功捧紅林襄，本身也外型亮麗、身材火辣，擁有不少粉絲關注。她近日帶兒子去紐西蘭旅遊，沒想到在入住標榜「豪華公寓」的飯店後，第一晚就遇上浴室積水與火災警報的荒謬狀況，最後飯店不但將錯怪在她兒子身上，甚至拒絕退款，讓她氣得直接公開避雷。

▲莉奈近日帶兒子出國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈12日發文表示，孩子正在浴室洗澡時，火警警報突然響起，全棟客人被疏散到戶外，她只能緊急替孩子穿上衣服、套上帽子，頭髮全濕在外等候30分鐘。回到房間後，莉奈發現門窗敞開、疑似有人進入過，而浴室地板已嚴重積水，甚至造成樓下房間的天花板漏水，「但我們離開房間時地面都是乾的，樓下漏水問題更明顯是飯店建築管線或結構破損，根本不是我們造成。」

然而沒想到，飯店在未查明原因前，就直接對導遊表示是她的孩子引發火警，莉奈為此氣憤強調：「我們完全沒有在房間用到火，也完全沒有使用會觸發警報的物品。」更令她憤怒的是，事件被飯店扭曲成他們的責任，不僅傷害孩子的感受，也損害他們的名譽。

▲▼莉奈控訴在紐西蘭住宿踩雷。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈表示，自己是攝影公司負責人，孩子自小在昂貴器材環境中長大，「成熟穩重程度社群大家有目共睹。」根本不可能造成這種破壞，「這事件飯店人員的處理態度，不禁令人懷疑是對外國人與單親媽媽的偏見與歧視。」

莉奈更透露，事發第一時間拍下的理論影片，被飯店以「有閃到飯店人員人影」為由強迫刪除，甚至不允許保留語音紀錄。這場插曲讓原訂的行程被迫取消，不僅造成經濟與精神損失，也讓她對飯店完全失去信任。

▲▼莉奈在事發當下分享現場畫面。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈為此提出三項訴求，包括退還當晚費用、免除剩餘住宿費用，以及飯店正式道歉與澄清事實。然而，莉奈指出，飯店至今否認責任，拒絕退房與退款，讓她擔心與孩子的人身安全，只好提前退房另覓住宿。

莉奈還補充說，飯店在她同意下使用另一張信用卡收款，但當初只授權第一晚房費，「我已向銀行與平台申訴，請飯店配合退款調查，但飯店是拒絕退款。」她感嘆道，這趟旅程原本支付的是高檔住宿的價格，卻換來火災疏散、疑似房間遭入內、以及飯店態度造成的二次傷害，「另外就是得到了一次令人無助又無奈的住宿體驗。旅人們，選擇住宿時務必三思，公開讓其他人避雷。」

▲莉奈質疑飯店歧視外國人。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）