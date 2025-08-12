少女時代俞利墜馬！　濟州島出意外「重摔瞬間」全被拍

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女子天團「少女時代」成員俞利（Yuri）近日在個人YouTube頻道上傳影片，分享在濟州島的騎馬Vlog，不料影片中竟記錄下她意外墜馬的驚悚瞬間！畫面中，她整個人從馬背上被甩飛，重摔在地的瞬間發出慘叫，驚險過程全被鏡頭拍下，嚇壞大批粉絲。

▲少女時代俞利墜馬。（圖／翻攝自YouTube／권유리）



俞利在影片中透露，自己受好友影響，接觸騎馬已有近10年經驗，她大讚騎馬是項有益身心健康的夢幻運動，感覺「像在開法拉利一樣」。當天她在濟州島天氣晴朗的狀況下，騎著一匹名為「松伊」的馬，愜意地在森林中享受著與大自然的親密接觸。

不料，正當馬匹奔跑時，疑似因踩到較深的地面而突然踉蹌，俞利頓時失去平衡，伴隨一聲尖叫後整個人被甩飛出去。從畫面中可見，她落地力道不輕，先是背部著地，接著頭部也撞到地面。突如其來的意外讓現場工作人員全都嚇傻，紛紛上前關心。

▲少女時代俞利墜馬。（圖／翻攝自YouTube／권유리）

儘管場面驚險，俞利倒地後卻馬上冷靜地對鏡頭表示「沒事、沒事」，安撫擔心的工作人員。她事後解釋，這是她第一次墜馬，因當下太過害怕，下意識鬆開了韁繩。所幸，她有配戴頭盔等安全裝備，才沒有造成嚴重傷害。

俞利展現驚人勇氣，不僅沒有表現出恐懼，反而自責沒有抓緊韁繩，更心疼受到驚嚇的馬。為了不留下陰影，她堅持要「立即克服恐懼」，隨後更親手為馬洗澡，展現對動物的溫柔與熱愛。她樂觀地表示，雖然被馬甩了出去，但感覺與馬的關係更親近了，正能量的態度讓粉絲佩服不已。

▲所幸俞利平安無事。（圖／翻攝自YouTube／권유리）