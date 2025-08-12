《鬼滅之刃無限城》日本破220億！衝影史第6 …日網預言第二章上映日

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》票房再衝！動畫官方X於12日發文宣布，自7月18日上映至25天，票房已突破220億日圓（約台幣44億元），觀影人次突破1569萬人，除了登上2025年度票房冠軍，根據日本影史排行榜，《無限城篇第一章》已經登上影史第6名。

▲《鬼滅之刃無限城》日本上映25天票房220億日圓。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

據日媒《日刊體育報》報導，《鬼滅之刃無限城》上映17天時，票房已超越2003年由織田裕二主演，票房173億的《大搜查線 THE MOVIE 2：封鎖彩虹橋！》，躋身日本影史第10名。其後8天內票房無限衝刺，再度超越了《航海王劇場版：紅髮歌姬》、2001年票房203億列影史第7的《哈利波特：神秘的魔法石》、1997年票房201億列影史第8的《魔法公主》，以及2004年票房196億列影史第9的《霍爾的移動城堡》。《鬼滅》官方發文表達感謝：「對於每一位蒞臨的觀眾，以及在所有電影院中的每一場放映，我們致上最誠摯的謝意。」

▲《鬼滅之刃無限城》第一章票房衝到影史第6，官方X發文感謝。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

《鬼滅之刃無限城》在日本全國452家電影院上映，已經刷新首日票房、上映首3日票房、單日票房等3大電影票房歷史紀錄，影史總票房排行還在往上衝。

而《無限城篇》以三部曲方式上映，2025年上映首部曲《第一章猗窩座再襲》，第二部、第三部官方還沒有發表上映時間。但是日網已經出現眾多預測文，有網友從ufotable推出作品的時程猜測，《鬼滅之刃》大約間隔1到1.5年發表新作，且上映前4至6個月將會有電影前導預告或視覺海報發表，因此有網友推測，劇場版第二章最可能在2026年夏季或是年底上映，日網盼望官方能在2026年1月至3月期間，就會有相關消息公開。

▲日本影史票房TOP 10。（圖／ETtoday製圖）