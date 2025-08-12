前美女女主播「24年前遇火車出軌」2友身亡！腦幹死亡險喪命　近況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

前鳳凰衛視女主播劉海若2002年在英國旅遊時，搭乘火車遭遇出軌事故，一度被判定腦幹死亡，最後奇蹟般地撿回一命，消失多年，近日她的最新進況曝光，生活過得相當孤獨。

劉海若2002年與兩位新聞圈友人巫佳靜及林家欣到英國旅遊，搭乘火車遭遇出軌事故，兩位友人不幸罹難，而劉海若因傷勢嚴重，一度被判定腦幹死亡，甚至喪失自主呼吸，經過緊急救治，在北京宣武醫院奇蹟般地撿回一命。近日，作家王文靜分享劉海若的最新近況，透露她目前生活作息養生，並嚴格遵守飲食禁忌，歷經長時間的治療與康復，生活也因此大幅改變。

▲前鳳凰衛視女主播劉海若現況曝光。（圖／翻攝自微博）



劉海若當年因腦傷導致短期記憶受損、難以忍受飢餓感及血糖問題等後遺症，生活中仍面臨多重挑戰，目前她居住在淡水，每天伴隨河景看夕陽，雖然寂寞，但仍有少數老朋友定期探望，努力適應生活。

劉海若2003年出院後在北京休養，還曾主持鳳凰衛視《宣戰SARS》節目，2004年返回台灣，特別前往花蓮祭拜罹難友人林家欣的墳墓，表達對故友的追思。她表示，事故後僅夢見兩位好友一次，夢中相約在台灣見面，但如今只能透過照片緬懷。