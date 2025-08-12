快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

記者蕭采薇／綜合報導

全球最黃金單身漢！「足壇傳奇」C羅（Cristiano Ronaldo）與交往八年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）宣布訂婚喜訊，讓全球粉絲為之振奮。兩人交往8年，連孩子都生了，卻始終沒有正式名份。隨著喬治娜在社群媒體上曬出「超巨大鑽戒」，也宣告這段「櫃姐變鳳凰」的浪漫故事，終於修成正果。

▲C羅與女友喬治娜宣布訂婚，女友最初是櫃姐，因為C羅上門消費而認識。（圖／翻攝自IG）

根據《Pagesix》報導，喬治娜日前在社群媒體上曬出「超巨大鑽戒」，戒指閃耀奪目，似乎間接證實了兩人訂婚的消息。阿根廷出生、西班牙長大的喬治娜，原本是一名平凡的GUCCI櫃姐，兩人因為C羅一次購物而見面，沒想到這位情場浪子就此一見鐘情，對喬治娜展開熱烈追求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從櫃姐搖身一變成為足壇巨星的未婚妻，喬治娜的經歷宛如現代童話，勵志故事也引起廣大討論，也吸引了平台為她量身打造實境節目。不過要抓住C羅的心，只有美貌是不夠的。C羅與喬治娜自2016年相識以來，感情始終穩定甜蜜，兩人育有多名子女，共同建立溫馨家庭，喬治娜也對C羅與過去女友生的孩子視如己出，讓他有滿滿的安心感和幸福。

▲C羅宣布訂婚！女友曬出「超巨大鑽戒」甜蜜喊出「我願意」。（圖／翻攝自IG）

儘管外界頻頻傳出婚訊，兩人始終保持低調。此次喬治娜高調曬出鑽戒，足見兩人關係已昇華。這段跨越八年的戀情，從一開始就備受關注。如今修成正果，不僅是兩人愛情的里程碑，也讓許多支持他們的粉絲感動不已。