ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張芷溪和解趙露思東家！
感情不順？檢視自身「3大地雷」
江蕙開唱倒數1天！身體狀況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

荔枝兒 五月天 石頭 吳宗憲 林逸欣 眭澔平 張棋惠 李淑楨

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

記者蕭采薇／綜合報導

全球最黃金單身漢！「足壇傳奇」C羅（Cristiano Ronaldo）與交往八年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）宣布訂婚喜訊，讓全球粉絲為之振奮。兩人交往8年，連孩子都生了，卻始終沒有正式名份。隨著喬治娜在社群媒體上曬出「超巨大鑽戒」，也宣告這段「櫃姐變鳳凰」的浪漫故事，終於修成正果。

▲C羅宣布訂婚！女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰。（圖／翻攝自IG）

▲C羅與女友喬治娜宣布訂婚，女友最初是櫃姐，因為C羅上門消費而認識。（圖／翻攝自IG）

根據《Pagesix》報導，喬治娜日前在社群媒體上曬出「超巨大鑽戒」，戒指閃耀奪目，似乎間接證實了兩人訂婚的消息。阿根廷出生、西班牙長大的喬治娜，原本是一名平凡的GUCCI櫃姐，兩人因為C羅一次購物而見面，沒想到這位情場浪子就此一見鐘情，對喬治娜展開熱烈追求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從櫃姐搖身一變成為足壇巨星的未婚妻，喬治娜的經歷宛如現代童話，勵志故事也引起廣大討論，也吸引了平台為她量身打造實境節目。不過要抓住C羅的心，只有美貌是不夠的。C羅與喬治娜自2016年相識以來，感情始終穩定甜蜜，兩人育有多名子女，共同建立溫馨家庭，喬治娜也對C羅與過去女友生的孩子視如己出，讓他有滿滿的安心感和幸福。

▲C羅宣布訂婚！女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰。（圖／翻攝自IG）

▲C羅宣布訂婚！女友曬出「超巨大鑽戒」甜蜜喊出「我願意」。（圖／翻攝自IG）

儘管外界頻頻傳出婚訊，兩人始終保持低調。此次喬治娜高調曬出鑽戒，足見兩人關係已昇華。這段跨越八年的戀情，從一開始就備受關注。如今修成正果，不僅是兩人愛情的里程碑，也讓許多支持他們的粉絲感動不已。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

C羅Cristiano Ronaldo喬治娜Georgina Rodríguez

推薦閱讀

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

9小時前

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

6小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

7小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

5小時前

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

20小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

8/10 18:24

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

15小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

11小時前

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

10小時前

賓賓哥遭前員工爆料「做假公益」！抹黑同行錄音檔流出　本人發聲怒喊告

賓賓哥遭前員工爆料「做假公益」！抹黑同行錄音檔流出　本人發聲怒喊告

13小時前

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

22小時前

板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了

板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了

9小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【一秒都不能忍】大狗狗沒人陪玩眼神超失落　他看到快哭馬上出手！

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前2

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

5小時前60

趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

5小時前62

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

5小時前52

黃牛搶日本寶可夢卡牌「食物隨手亂丟」　史丹利怒轟：垃圾中的垃圾

6小時前40

尹施允揭童年陰影「不准在外叫媽媽」　母親流淚道歉：對不起你

6小時前1826

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

7小時前3327

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

7小時前1416

小優解放比基尼「前後都挖空」　一轉身真實身材全看光

8小時前30

張芷溪和解趙露思東家！　不滿被毀約喊告…新作海報1亮點曝結果

8小時前21

告五人嗨成「帶財天團！　演唱會才秒殺「又續約」超狂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    9小時前4430
  2. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    6小時前3624
  3. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    7小時前6627
  4. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    5小時前122
  5. 美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家
    20小時前3414
  6. 人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！
    8/10 18:24107
  7. 奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」
    15小時前5
  8. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    11小時前3010
  9. 沈玉琳突發聲明！　三總轉院台大內幕曝「還原就醫始末」
    10小時前4415
  10. 賓賓遭前員工爆料「做假公益」
    13小時前2821
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合