白敬亭遭傳情變！狗仔爆「女友宋軼與男星炒CP」：為流量不擇手段

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星宋軼2022年與白敬亭因拍攝《長風渡》爆戀情，甚至傳出疑似同居緋聞，卻在近日爆出與男星丞磊「互抹奶油」的親密側拍照，引發情變揣測。而劇組《與晉長安》PO正面照澄清是宣傳素材，狗仔則爆料男女演員炒CP，直指：「為了流量不擇手段！」

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭捲入輿論風波，緋聞女友宋軼被爆與男星炒作CP。（圖／翻攝自微博）

狗仔博主「會拍攝的百曉生」爆料，指宋軼與丞磊炒CP，並指「CP炒成功在提純，是共贏！真是為了流量不擇手段！」同時還透露女星宋軼與緋聞男友白敬亭的關係很好，卻仍然參與CP炒作，貼文曬出一連串對話截圖，對方提供側拍畫面，並說「素材其實還行，藝人也是比較有話題和熱度的」，接著描述畫面「有進門的」、「有互相摸蛋糕」，對方更告知狗仔「有什麼需求可以和我說，我去反饋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲宋軼、丞磊互抹奶油側拍畫面外洩，引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲劇組PO正面影片，澄清互抹奶油畫面是為宣傳拍攝。（圖／翻攝自微博）

對此爆料狗仔提出疑問：「藝人本人都知道嗎？如果藝人知道的話，就有點兒尷尬了。」狗仔更進一步強調，“藝人應該用演技出圈兒，而不是依靠這些花里胡哨的手段。」貼文還特別Tag男星白敬亭「你怎麼看呢？」

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP，批評「為流量不擇手段」。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗仔爆宋軼與丞磊「互抹奶油」是炒作CP。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔公開對話截圖，對方提供側拍畫面素材。（圖／翻攝自微博）

粉絲心疼白敬亭無妄之災，部分網友質疑狗仔爆料，「不應該拿人錢財替人消災嗎？怎麽還爆料呢？以後還混不混啦！還是爆料又是營銷（行銷）的一部分？」

丞磊因演出短劇《虛顏》爆紅，新劇《錦月如歌》被排檔暑期檔正在播出中，人氣正在竄升中，突然被爆與女星炒作CP，引發網友質疑「都怪丞磊太優秀了，這是有多害怕你火起來」、「被做局了」、「古偶還是看質量吧」。

