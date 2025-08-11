《失明》主預告公開！林依晨「視網膜病變」　影后到眼科診所實習

記者黃庠棻／台北報導

電影《失明》由林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導，11日官方釋出主預告，集結超強卡司，包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱。預告中讓人猜不透的劇情，情感、掙扎、懸疑、慾望、感情糾葛，引發熱烈討論。

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

林依晨表示，電影在講述自我追尋的同時，也探討家庭在這個過程中扮演的角色是助力還是阻力、是啟蒙亦或是扼殺？是能提供庇護的避風港還是想永遠逃離的地方？電影將於9月19日全台上映，100秒主預告曝光，令人期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

《失明》是林依晨首部監製作品，同時身兼主演的她，這次角色在心境、情感流動上難度更高，坦言「許書儀這個角色，比較偏向想要達到世俗標準的傳統女性，要完全忽視、壓抑自己真正的需求與渴望，戴上假面具，扮演能幫助老公安內攘外的醫生娘，成天在孩子、先生、家務事和社交場合當中打轉，那種表面上看起來做得非常熟練上手，但隱約卻感覺她心思並沒有在這裡，滿難拿捏的。」

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

由於角色的視力發生變化，林依晨也強調劇組特別安排她和視網膜病變者對談，讓她更能了解這樣的疾病，像是漸進式失去視力的詳細進程、視野逐漸限縮或變暗的體驗，和生活中可能遇到的狀況。

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙在電影裡飾演羅雪津，個性狂野不羈，是一名眼科醫師，興趣是攝影。她認為在角色塑造、樣貌、人生價值觀的建立、性別流動的感覺等，是非常挑戰的地方。拍攝過程中和導演針對不同版本的劇本，做大量的討論、思考、蒐集資料和尋找靈感，一點一滴塑造現在雪津的樣貌。

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

除了為角色特別去學習攝影外，吳可熙也到眼科診所實習，和眼科醫師學習儀器的使用。在拍攝現場她甚至化身醫生，笑說「我看過許多工作人員的視網膜狀態，還有人不舒服給我檢查，說拍片很累，睡不好，身體不好，我用儀器觀看，真的有很多血絲還有黃黃的黏稠感，最後還是請他們去給真的眼科醫生看一下。」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）



預告裡可以看到劉敬拿著相機，只穿著一件內褲，若隱若現的六塊腹肌，顯得身材精壯，被網友誇讚好身材。他表示我覺得每個人對身材的標準都不一樣，自己只是盡量讓自己符合導演希望的角色狀態。首登大螢幕就大膽裸身上鏡，是否擔心親朋好友觀看時的反應，他笑說「有點害羞啦，但也提醒自己，那是角色，不是劉敬。」

▲劉敬在《失明》大秀腹肌。（圖／周子娛樂提供）

而首部電影就與林依晨、吳可熙兩大影后合作，劉敬坦言「很幸運，真的學到很多。她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，也更清楚自己還有很多需要磨練的地方。」

▲劉敬在《失明》大秀腹肌。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自《父後七日》作家劉梓潔，同名獲獎小說，是導演周美豫的第二部長片，除了強大演員卡司外，幕後團隊也超級堅強，包含金馬最佳美術李天爵、金馬最佳剪輯陳博文、金馬最佳音效入圍胡序嵩、金馬最佳電影配樂侯志堅、親密指導為金馬最佳女配入圍陳雪甄，還特別從海外邀請到柏林銀熊獎攝影大師Tamas Dobos共同創作。

▲《失明》導演周美豫。（圖／周子娛樂提供）

導演周美豫表示，這次不論幕前幕後團隊都是一時之選，大家也都非常盡心盡力地完成，希望透過這部電影能讓社會有更多的變化跟進步。《失明》在世界影展發光後，終於要在台上映，林依晨表示「很高興不同地方的觀眾和評審能夠清楚感受到我們所想表達的，被深深觸動，也給予認可和鼓勵，期盼有更多觀眾能進戲院，聽我們講述這樣一個動人的故事！」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

預告曝光後，《失明》許多台詞也引發討論，像是「有時候心底選擇性失明，比真正看不見更可怕」、「你怎麼看自己不重要，別人怎麼看你才是最重要的」、「你就不能正常一點」等。林依晨分享「有一種很深的感觸，雖然我們是群居動物，也適合活在群體社會中，有許多與他人的連結，但其實能帶給我們最終極、最深刻的快樂，還是能與『自己』和解。」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）