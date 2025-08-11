ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世
「嘴硬心軟」星座排行Top 5
五月天石頭哽咽「請大家原諒我」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

荔枝兒 五月天 石頭 吳宗憲 林逸欣 眭澔平 張棋惠 李淑楨

《失明》主預告公開！林依晨「視網膜病變」　影后到眼科診所實習

記者黃庠棻／台北報導

電影《失明》由林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導，11日官方釋出主預告，集結超強卡司，包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱。預告中讓人猜不透的劇情，情感、掙扎、懸疑、慾望、感情糾葛，引發熱烈討論。

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

林依晨表示，電影在講述自我追尋的同時，也探討家庭在這個過程中扮演的角色是助力還是阻力、是啟蒙亦或是扼殺？是能提供庇護的避風港還是想永遠逃離的地方？電影將於9月19日全台上映，100秒主預告曝光，令人期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

《失明》是林依晨首部監製作品，同時身兼主演的她，這次角色在心境、情感流動上難度更高，坦言「許書儀這個角色，比較偏向想要達到世俗標準的傳統女性，要完全忽視、壓抑自己真正的需求與渴望，戴上假面具，扮演能幫助老公安內攘外的醫生娘，成天在孩子、先生、家務事和社交場合當中打轉，那種表面上看起來做得非常熟練上手，但隱約卻感覺她心思並沒有在這裡，滿難拿捏的。」

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

由於角色的視力發生變化，林依晨也強調劇組特別安排她和視網膜病變者對談，讓她更能了解這樣的疾病，像是漸進式失去視力的詳細進程、視野逐漸限縮或變暗的體驗，和生活中可能遇到的狀況。

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙在電影裡飾演羅雪津，個性狂野不羈，是一名眼科醫師，興趣是攝影。她認為在角色塑造、樣貌、人生價值觀的建立、性別流動的感覺等，是非常挑戰的地方。拍攝過程中和導演針對不同版本的劇本，做大量的討論、思考、蒐集資料和尋找靈感，一點一滴塑造現在雪津的樣貌。

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

除了為角色特別去學習攝影外，吳可熙也到眼科診所實習，和眼科醫師學習儀器的使用。在拍攝現場她甚至化身醫生，笑說「我看過許多工作人員的視網膜狀態，還有人不舒服給我檢查，說拍片很累，睡不好，身體不好，我用儀器觀看，真的有很多血絲還有黃黃的黏稠感，最後還是請他們去給真的眼科醫生看一下。」

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

預告裡可以看到劉敬拿著相機，只穿著一件內褲，若隱若現的六塊腹肌，顯得身材精壯，被網友誇讚好身材。他表示我覺得每個人對身材的標準都不一樣，自己只是盡量讓自己符合導演希望的角色狀態。首登大螢幕就大膽裸身上鏡，是否擔心親朋好友觀看時的反應，他笑說「有點害羞啦，但也提醒自己，那是角色，不是劉敬。」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲劉敬在《失明》大秀腹肌。（圖／周子娛樂提供）

而首部電影就與林依晨、吳可熙兩大影后合作，劉敬坦言「很幸運，真的學到很多。她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，也更清楚自己還有很多需要磨練的地方。」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲劉敬在《失明》大秀腹肌。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自《父後七日》作家劉梓潔，同名獲獎小說，是導演周美豫的第二部長片，除了強大演員卡司外，幕後團隊也超級堅強，包含金馬最佳美術李天爵、金馬最佳剪輯陳博文、金馬最佳音效入圍胡序嵩、金馬最佳電影配樂侯志堅、親密指導為金馬最佳女配入圍陳雪甄，還特別從海外邀請到柏林銀熊獎攝影大師Tamas Dobos共同創作。

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》導演周美豫。（圖／周子娛樂提供）

導演周美豫表示，這次不論幕前幕後團隊都是一時之選，大家也都非常盡心盡力地完成，希望透過這部電影能讓社會有更多的變化跟進步。《失明》在世界影展發光後，終於要在台上映，林依晨表示「很高興不同地方的觀眾和評審能夠清楚感受到我們所想表達的，被深深觸動，也給予認可和鼓勵，期盼有更多觀眾能進戲院，聽我們講述這樣一個動人的故事！」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

預告曝光後，《失明》許多台詞也引發討論，像是「有時候心底選擇性失明，比真正看不見更可怕」、「你怎麼看自己不重要，別人怎麼看你才是最重要的」、「你就不能正常一點」等。林依晨分享「有一種很深的感觸，雖然我們是群居動物，也適合活在群體社會中，有許多與他人的連結，但其實能帶給我們最終極、最深刻的快樂，還是能與『自己』和解。」

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》將於9月19日全台上映。（圖／周子娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

失明林依晨吳可熙劉敬李銘忠李沐王渝萱

推薦閱讀

知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

13小時前

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

4小時前

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

5小時前

眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

6小時前

五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信幫發聲：我們不是機器

五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信幫發聲：我們不是機器

14小時前

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

17小時前

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

8/9 21:11

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

8/9 14:34

張棋惠出國「解放高衩比基尼」　1.2萬人暴動朝聖：辣到不行

張棋惠出國「解放高衩比基尼」　1.2萬人暴動朝聖：辣到不行

13小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

18小時前

蘇打綠巡演最終站才唱3首歌　吳青峰突喊：開放退票！　

蘇打綠巡演最終站才唱3首歌　吳青峰突喊：開放退票！　

17小時前

YTR賤葆代篠崎泫探監Toyz　「只見10分鐘」入獄1年近況曝

YTR賤葆代篠崎泫探監Toyz　「只見10分鐘」入獄1年近況曝

15小時前

熱門影音

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」
趙露思回應整鼻子傳聞：有整被車撞死

趙露思回應整鼻子傳聞：有整被車撞死
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
曾智希積極備孕　「突長皮蛇」：我才35歲！

曾智希積極備孕　「突長皮蛇」：我才35歲！
林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

看更多

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

台灣之光！阿爆金曲狂飆嗨翻紐約　「原民狂舞」掀台下老外熱跳

26分鐘前1

黃子韜徐藝洋宣布10月辦世紀婚禮！EXO成員合體成焦點　邀百名粉絲觀禮

28分鐘前2

魏嘉瑩開唱一半...「雨神」男星突現身吐1句「緊急被請下台」！

38分鐘前0

《失明》主預告公開！林依晨「視網膜病變」　影后到眼科診所實習

39分鐘前0

被稱「害群之馬」卻逆襲！　樂團生命樹大飆「極限音域」獻暖

1小時前22

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

1小時前32

佐藤健驚喜現身應援咖啡廳！「悄幫全店粉絲買單」　客滿還禮貌求併桌

2小時前5

沈玉琳罹血癌全台暖打氣！　她揭抗病4大重點「親友少探視」

3小時前14

影后嫁諧星！9年前節目公開告白「他是我的菜」…男方親回新婚生活

4小時前1510

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

讀者迴響

熱門新聞

  1. 知名美妝部落客荔枝兒離世
    13小時前4031
  2. 美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家
    4小時前2810
  3. 荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩
    5小時前3612
  4. 眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「起反應20分鐘」
    6小時前4451
  5. 五月天石頭震撼告白　阿信發聲：我們不是機器
    14小時前3016
  6. 啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」
    17小時前188
  7. 林逸欣「富養長大」影片感動萬人
    8/9 21:118222
  8. 女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」
    8/9 14:343814
  9. 張棋惠出國「解放高衩比基尼」　1.2萬人暴動朝聖
    13小時前1614
  10. 人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！
    18小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合