影后嫁諧星！9年前節目公開告白「他是我的菜」…男方親回新婚生活

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星二階堂富美昨日（10）無預警宣布閃婚，對象是大11歲人氣搞笑團體「Maple超合金」的Kazlaser（カズレーザー）。而她憑精湛演技活躍電影、戲劇圈，日本各大電影獎項從最佳新人一路成長，到奪下最佳女配角、影后等獎座，9年前上綜藝節目就曾公開表白，「他很帥」、「他的臉是我的菜」，沒想到兩人果真結為夫妻，男方11日在晨間新聞親自報喜訊。

▲二階堂富美閃宣！老公是人氣諧星Kazlaser。（圖／翻攝自IG）

網友挖出兩人於2016年第一次同台的影片。二階堂富美當初與綾野剛參加綜藝節目，與搞笑團體「Maple超合金」見面，當時害羞說「其實我一直很想看到Kazlaser本人，覺得他長得很帥，今天見到面讓我心跳加速」，令男方驚喜直球回「那等下去吃個飯」，令她當場驚喜尖叫出聲，兩人當天在後台還拍合照紀念。兩人第二次因綜藝節目同台，她再度被提起是Kazlaser的粉絲，大方笑說：「他的臉是我的菜。」Kazlaser接話開玩笑說：「沒想到因為這樣就交往了」，全場因此笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲二階堂富美2016年上綜藝節目，就曾公開告白「Kazlaser長得很帥」。（圖／翻攝自X）

▲二階堂富美與Kazlaser後台拍合照。（圖／翻攝自X）

▲二階堂富美第二次與Kazlaser在綜藝節目同台，大方承認是粉絲：「他是我的菜」。（圖／翻攝自X）

然而二階堂富美、Kazlaser從未因此爆出緋聞，昨日突然宣布閃婚，網友大呼「沒想到那句交往的話變成現實」、「粉絲跟自己的推結婚了」。

Kazlaser於11日在晨間節目露臉，後方大白板貼滿他與老婆二階堂富美宣布結婚的頭版報導。他開心透露，現在叫二階堂富美「社長」，談起夫妻同居生活，笑說「第一次看到這麼乾淨的房間」，更大讚妻子是很認真的人。當被問到為何選昨天宣布喜訊，不改諧星作風，笑說「因為媒體剛好在放假，所以現在是最好的時機。」而他招牌造型是金髮全紅西裝，私下也常穿紅色，與女神交往卻保密到家，消息不曾走漏，笑回「旅行的時候會改變顏色」，大方回應難掩幸福。

▲Kazlaser親自報告結婚喜訊。（圖／翻攝自X）