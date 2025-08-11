ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

眭澔平逼整骨師按鼠蹊部穴位，下體還勃起，讓整骨師夫妻十分尷尬。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

前主播眭澔平前一陣子跟「登山女神」曾格爾攀登聖母峰出現高山症，引發腦水腫，昏迷60小時，登上新聞版面。本刊最近接獲爆料，指眭騷擾帥哥整骨師，逼對方按壓他的鼠蹊部，過程中眭十分享受，下體還勃起20分鐘，讓整骨師很不舒服。眭食髓知味，幾天後又上門要求「特殊服務」，整骨師以現場有其他女客為由婉拒，沒想到眭竟遷怒女客，甚至出言飆罵、羞辱對方，行徑非常惡劣。

今年5月，眭澔平跟「登山女神」曾格爾挑戰攀登聖母峰惹議，沒想到一波未平、一波又起，本刊最近接獲投訴，指眭騷擾帥哥整骨師，還倚老賣老，羞辱對方的女性客人。

眭澔平離開主播台後，成為旅遊作家，時常受邀上節目分享旅行經驗。（翻攝眭澔平臉書/東森新聞關鍵時刻）

眭澔平離開主播台後，成為旅遊作家，時常受邀上節目分享旅行經驗。（翻攝眭澔平臉書/東森新聞關鍵時刻）

「看到眭澔平的新聞，又讓我想到他當時的嘴臉，感覺非常噁心！」在北部從業10年、外型帥氣的整骨師小威（化名）告訴本刊，眭之前到他的工作室整骨、喬骨盆，眭對他很照顧，小威十分感謝，也視眭為親切的大哥。

眭澔平去整骨，卻要求師傅按壓私密處附近穴位，引發性騷爭議。示意圖。（東方IC）

眭澔平去整骨，卻要求師傅按壓私密處附近穴位，引發性騷爭議。示意圖。（東方IC）

二人認識1個月後，眭澔平一如往常到工作室整骨，卻突然開口要求小威幫他按鼠蹊部附近的穴位，遭小威婉拒，但眭表示自己是中醫醫學博士，強調按摩有助疏通氣血，希望小威能幫忙。小威只好勉為其難答應，也堅定地告訴眭：「僅此一次，下不為例！」

小威替眭澔平按摩沒多久，眭被毛巾蓋住的私密部位開始出現生理反應，蓋住眭私密處的毛巾，翹起來大概有20分鐘，突如其來的「雞動」畫面讓小威及擔任助理的威嫂瞬間愣住，現場氣氛十分尷尬，眭卻露出享受的表情，事後威嫂向小威抱怨，夫妻倆被搞到現在還有陰影，眭卻要求小威再幫他服務。

數天後，眭澔平又到小威的工作室提出「疏通」的要求，小威只好拉當天也在場的女客月雙（化名）當擋箭牌，婉拒眭的要求，眭卻拿月雙開刀。

眭澔平因聖母峰事件登上新聞，被他騷擾的整骨師看到直呼業力引爆。（讀者提供）

眭澔平因聖母峰事件登上新聞，被他騷擾的整骨師看到直呼業力引爆。（讀者提供）

月雙說，當天她到工作室跟小威話家常，沒想到眭被小威婉拒後竟遷怒於她，直接嗆她，幾天還被眭大肆羞辱一番。原來，月雙為替小威免費拍宣傳片，小威有意找眭澔平推薦，眭知道後一口答應，到了拍攝當天卻批評月雙跟她的夥伴。

月雙氣憤地表示，眭當其他人的面罵她10分鐘，她只好草草結束拍攝，小威後來才透露，之前婉拒眭的特殊要求，才害她成為出氣筒。對於眭澔平的行徑，月雙說：「我尊重他是演藝圈前輩，但奉勸他不要繼續道貌岸然、倚老賣老，被拆穿老色魔的真面目，算是業力引爆，請他好自為之！」

本刊致電眭澔平，他否認並表示爆料內容子虛烏有、完全沒印象，強調從未對人性騷擾也不曾飆罵女客，認為自己莫名遭人惡意抹黑，針對指控內容也感到一頭霧水。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


