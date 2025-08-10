蘇打綠巡演最終場不藏了！　「他罕見透視裝露兩點」萬人一看全瘋了

記者蔡琛儀／高雄報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會於今（10日）晚間在高雄巨蛋唱響真正的最終章，為這段橫跨三洲、歷經二十站共35場、長達近一年半的旅程劃下盛大句點。不過青峰爆料，今晚有一位重量級人士，之前在國外演出都會到場，結果回到高雄反而缺席，這人就是演唱會音樂總監陳君豪。

▲蘇打綠今晚迎來巡演最終場。（圖／緒風提供）

隨後大銀幕播放陳君豪預錄的影片，只見影片中陳君豪拿著啞鈴，穿著黑色半透明背心，u.6m6當著萬人面前露點的害羞畫面，陳君豪還說，如果蘇打綠下次巡演，將公開下半身的健身成果，讓全場紛紛嗨到尖叫。

不過青峰下一秒立馬打槍陳君豪，更爆料有一次陳君豪的老婆騙孩子，親生爸爸其實是「青峰叔叔」，結果小孩信以為真，在歐洲巡演時，青峰發現陳君豪的孩子很喜歡找他，某天陳君豪老婆終於揭曉真相，還讓小孩還有些失落，好幾天不跟親生父親陳君豪說話，說到此，青峰還大方跟坐在台下的「兒子」打招呼，笑翻全場。

▲陳君豪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

蘇打綠為每一站都準備了限定新歌，高雄站的則是〈只有可以〉，這首歌出自青峰創作，曾作為廣告主題曲，偶爾才獻唱，卻始終未曾正式發行，多年來它在點歌環節屢屢被敲碗，最終站終於如願登場，為今晚演出增添幾醒，蘇打綠也透露這首歌是他們直接在舞台彩排演出時一次到底完成。