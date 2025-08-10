直擊／2NE1復活「朴春8首歌沒缺席！」　CL這幕給歌迷唱超催淚

記者吳睿慈／台中報導

「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」10日在台中的台灣體育運動大學盛大展開，女王天團2NE1以壓軸之姿登場，CL、Dara、Minzy霸氣唱著歌曲〈COME BACK HOME〉、〈FIRE〉性感登台，現場雖少了朴春到場，但成員特別把她的部分空下來，CL更將麥克風遞給觀眾一起唱，舉止超催淚。

▲2NE1相隔5個月再來台灣。（圖／讀者提供）



2NE1狹帶女王氣勢現身，第一首歌〈COME BACK HOME〉前奏一下，萬人氣氛超熱烈，Dara親切喊著「我們2月有在台北演出，那時候有來的人舉手」，全場幾乎都舉起手，她則表示「我們去過台北、高雄，現在終於來到台中了」，歌迷以熱烈的尖叫聲回應。

▲朴春雖沒到，但她的聲音照播。（圖／讀者提供）



雖然此趟朴春因健康因素無法到場，但她的存在感十足，3人照舊播出她所唱的部分，朴春療癒又響亮的聲音迴盪全場，宛如人在現場般，尤其是在唱到〈UGLY 〉時，CL特地把麥克風遞給觀眾，歌迷大聲地唱著朴春的部分，畫面令人動容。

▲2NE1帶來壓軸演出。（圖／讀者提供）



2NE1一連帶來8首金曲，從動感唱到抒情，展現女王不同凡響的舞台魅力，Dara更感性表示「去年團體活動合體後開始有感受到，這段時間大家各自以solo身分活動，但我覺得有點孤單、很想成員，可以這樣一起運動、一起搭飛機、一起站上舞台表演與粉絲見面，真的好幸福，未來我也想跟妳們在一起很久的時間，CL、Minzy我愛你們，你愛我嗎？」最後她們互相告白，現場氣氛催淚，最後再唱到〈GO AWAY〉後熱情喊著「謝謝台中」，為拼盤演唱會做完美結尾。