李燕自創品牌7年…久違回歸螢光幕　「想到已逝父」錄影現場淚崩

記者黃庠棻／台北報導

台劇女神李燕成功跨界，近年全心投入自創保養品牌《KOCSKIN克麗詩黛》，2025年邁入第七年。近期她睽違多年重返螢光幕，選擇以實境節目《花甲少年趣旅行》展開全新挑戰，坦言參加實境秀前掙扎很久「告訴自己，今年一定要突破舒適圈！牙一咬還是去了。」

▲李燕久違回歸螢光幕，參與實境秀《花甲少年趣旅行》錄製。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

首次參加實境節目就獻給《花甲少年趣旅行》，李燕笑稱像打通任督二脈「功力增強超多！」初次踏入實境節目領域，她徹底愛上，直呼「我好愛實境秀喔！好愛好愛！」感謝節目讓自己跨出舒適圈，也感謝自己勇敢接受挑戰「如果未來還有邀請，我一定會去挑戰！」

出發前，李燕最擔心的是不確定這次錄影會遇到什麼團員、該怎麼相處，她還特別準備漂亮服裝，到了現場才發現外景更需要方便活動的衣著，笑說「我真的是門外漢」，到了錄製現場發現這次的伙伴是王傳一與柯淑勤。

剛好王傳一與柯淑勤剛拍完戲，所以兩人特別熟，而柯淑勤與另一位嘉賓鄧安寧更是30年老友，讓李燕自嘲像「班上的唯一轉學生」。她唯一認識的團員是柯淑勤，兩人在20年前曾在影集《後山日先照》飾演母女，重逢時她的狀態讓前輩驚呼「妳的膠原蛋白怎麼還這麼多！」

李燕與鄧安寧朝夕相處五天，從不認識到培養出忘年情誼。她說，導演年紀與父母相仿，讓她想起與父親未曾有的旅行回憶。因為從小單親，長大後幾乎沒和父親單獨相處，旅途中牽著鄧導上下樓梯、貼心照顧時，觸動了內心遺憾，當場落淚。

▲李燕忍不住哭了。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

在嘉義城堡拍攝時，李燕換上宮廷服裝，設定自己是「歐洲貴族」，但因天氣炎熱，加上戶外活動的濕黏感，在厚重服裝下爆汗演出，自嘲像「落難貴族」。她回憶過去演出古裝劇《神機妙算劉伯溫》時雖累，但髮型特別，服裝設計別具特色「我很喜歡古裝戲，也樂意再挑戰！」

▲李燕久違回歸螢光幕，參與實境秀《花甲少年趣旅行》錄製。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）