麋先生以諾女兒誕生！　成首位人父團員…緊急缺席演出

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生貝斯手以諾終於升格當新手爸！今（9日）麋先生透過社群平台公布喜訊，寫下「女孩，歡迎妳來到這個世界」，宣布以諾愛女順利出生，麋先生其他團員也升格「乾爹」，立刻與以諾視訊恭喜，主唱聖皓則說：「這是今天，一個當了爹四個變乾爹的五個人。」

▲麋先生以諾升格當爸。（圖／相信音樂提供）

麋先生以諾在父親節的週末初當人父，心情既緊張又期待，全程守候在太太身邊的他表示：「太太在生產過程中很辛苦，整個過程像是在燃燒生命，寶寶出生之後，我才真的又重新體悟了母親的偉大。」

今晚麋先生在福隆生活節海風音樂會演出，計劃趕不上變化，以諾坦言一度打算等到寶寶出生之後，再自己想辦法趕到現場，不過團員希望他能全心參與重要的人生大事，不用擔心演出的事，以諾表示：「所幸有團員的大力支持，讓我今天可以在產房陪伴寶寶誕生，感謝麋乾爹們，也謝謝歌迷朋友的祝福！」

▲以諾視訊和團員報喜。（圖／相信音樂提供）

麋先生近來人氣狂漲吸粉無數，如今有了新生命誕生的喜訊更帶旺事業，不僅深受各大廠商青睞，家電、服飾、電商等代言更紛紛找上門洽談 。而他們的巡迴演唱會也還有很多站在籌備中，準備巡演期間的他們說：「希望新作品能趕快跟大家見面。」