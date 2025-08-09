《鬼滅之刃》禰豆子本尊人在台灣！「現身夜市」秒回飯店

記者吳睿慈／台北報導

超人氣日本聲優鬼頭明里為《鬼滅之刃》「竈門禰豆子」打開高知名度，她9日在Zepp New Taipei舉辦2場粉絲見面會，恰好新片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》在台上映，她雖沒有去戲院觀看，但感謝大家的支持。這趟來台，雖有去夜市嚐鮮，但因太熱，最後選擇回飯店休息。

▲鬼頭明里9日來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



鬼頭明里下午2點在Zepp New Taipei舉辦見面會首場，她穿著白色蛋糕裙造型現身，場上聊到有沒有去看《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》？她表示「謝謝」，也希望大家未來能多多支持自己聲演的每一部動畫電影。

▲鬼頭明里不太特別保養喉嚨。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



出道以來為很多動畫配音，但鬼頭明里不會特別保養喉嚨，「我的喉嚨很強健，什麼都不會做。」而本身不吃辣、喝酒，因此在飲食上沒有太大限制，「我平常演出配音要大吼、大叫、大聲唱歌，喉嚨也都不會癢，平常睡覺也是暖氣、冷氣開一整天，也都不會乾。」

▲▼鬼頭明里為「竈門禰豆子」配音打開高知名度。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



鬼頭明里從小就愛看動漫，夢想成為動畫裡的角色，如願當上聲優，她感性表示「能實現夢想，真的很開心。」鬼頭明里以前配音時，會因為角色性別做當日穿搭，「聲演男生的話就會打扮的男孩一點，但現在不用這樣做也能容易融入角色。」不過錄音室的麥克風對聲音很敏感，所以會時刻注意不要發出摩擦聲音影響工作。

壓軸的迷你演唱會中，她接連帶來〈在你身邊〉、〈夢之絲〉、〈No Continue〉、〈Tiny Light〉、〈Fly-High-Five!〉等多首人氣歌曲，以充滿感染力的歌聲與舞台魅力征服全場後，她親自抽出幸運粉絲送上珍貴親簽拍立得，還不斷嘴甜用中文向大家告白說「謝謝」、「喜歡」，在全場歡呼聲中為這場盛會畫下完美句點。