潘瑋柏小13歲嫩妻「首曝女兒正面高清萌照」　網秒認出：長太像了！

記者蔡琛儀／綜合報導

潘瑋柏2020年與小13歲的大陸空姐宣云結婚，對於家庭生活相當保護，過去曾多次被外界懷疑其實已經有了孩子，但夫妻倆始終未正式回應，直到今年2月宣云在社群平台首度分享與女兒的親密互動，才讓女兒曝光。日前潘瑋柏歡度45歲生日，宣云PO出與應采兒等一票好友的慶生照時，也讓女兒的正面照首度公開亮相。

▲▼潘瑋柏歡度45歲生日，女兒正面照（下圖藍衣）疑似曝光。（圖／翻攝宣云IG）

宣云PO出和親友們一起幫潘瑋柏慶生的合照，其中一張照片潘瑋柏抱著兩個小女孩，其中一名身穿藍衣的小女孩雖然眼睛被用墨鏡貼圖遮著，但網友一眼就發現，她笑容和圓臉與宣云幾乎是同個模子刻出來，眉毛及神韻又和潘瑋柏神似，疑似就是兩人的寶貝女兒，直呼：「這基因太強大，一看就知道是潘瑋柏的女兒」、「長得跟夫妻倆好像，太可愛了！」

不過潘瑋柏手上抱著兩個孩子，有網友留言詢問宣云是否生了兩胎，宣云則回：「是朋友的小孩。」否認有兩個孩子。

潘瑋柏與宣云婚後一直極為低調，2023年就曾被媒體拍到疑似帶著孩子現身機場，去年還被狗仔拍到帶女兒在迪士尼玩耍，狗仔當時更表示潘瑋柏女兒目測已經4歲。還有網友在小紅書上分享，潘瑋柏和宣云常親自接送上下學，並積極參與親子活動，相當疼愛女兒。