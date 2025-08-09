女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

記者張筱涵／綜合報導

李淑楨以《魯冰花》、《阿扁與阿珍》和《望月》等作品廣為人知，近日正在大阪旅行，卻發生了一個小差距，一次「被抬價」的互動，引來當地客人義氣幫腔，意外促成一段熱鬧又溫暖的交流。

▲李淑楨近日在日本旅遊。（圖／翻攝自FACEBOOK／李淑楨（楨性情））



李淑楨說，7日晚間回飯店前，拖著「乳酸堆積百分之三百的腰跟雙腳」，原本只想去便利商店買些食物充飢，沒想到在7-11旁的轉角，看見一個被捲簾圈住的小攤位，「攤位前亮亮的一顆燈籠，寫著『たこ焼き（章魚燒）』，瞬間感覺旅行之神的眷顧。」

她掀起攤位的簾子，問老闆能否外帶，對方回應「可以」，再問一盒多少錢時，老闆答「1250元（約台幣310元）」。這關鍵的數字立刻引發坐在攤位前的4位中年日本男客如煙火般炸開「哪有那麼貴！」「你賣得是什麼呀！」「這麼貴，我們剛剛都吃多少錢了！」「誒！老闆你在幹嘛！」現場瞬間成了日劇般的群體呼喊場面。

接著，老闆爆笑改口「500啦！500啦！一盒500，10顆啦！」氣氛因此變得更加熱絡，4位客人還挪動椅子，招呼她進店裡坐下。就這樣，李淑楨與旅伴在微醺的4位大阪大哥和邊翻動章魚燒邊聊天的老闆陪伴下，談起萬博、台灣故宮、鳳梨酥、氣候與兩岸，「10顆章魚燒的時間，乳酸堆積的疼痛，沒了。陌生焦慮的壓力，沒了。」

李淑楨形容，手捧章魚燒走回飯店時，雖然酸痛再次湧上，但心情依舊津津有味，她把這段經歷獻給「每天在工作後，在10顆章魚燒的時間裡，回到自在的男孩，而回家後，置入爸爸身分的男人們」，並祝福大家父親節快樂。