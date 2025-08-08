獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

記者蔡琛儀／台北報導

森田近年成功從網紅轉型為電商創辦人，今年2月他公開自己公司內部發生助理挪用公款並向同事及廠商借款的事件，歷經半年調查，該名助理終於正式依刑事訴訟法第251條第1項被提起公訴，起訴書曝光後，更驚見該名助理侵佔金額高達69萬6854元。

▲▼森田遭前助理侵佔逾69萬元。（圖／翻攝森田IG）

起訴書表示，森田當時委託該助理舉辦慈善法會，結果該助理收受民眾捐款後，全數佔為己有，連同當初森田給她辦法會剩下的1萬多元也吞掉，還全數花光，後來森田查帳才發現此事並報警處理，該助理隨後也坦承犯行。

對此，森田回應：「這段時間對我與許多身邊關心我的朋友而言，都是一個考驗。今天，像是心中放下了一顆大石頭。」也表示因此事才發現影響到一些朋友的信任與權益，甚至是在不知情的狀況下受到傷害，他特別發聲道歉：「對於一路支持我、相信我的夥伴與摯友們，我想誠摯地說聲對不起。」

不過森田也樂觀表示：「風雨過後，正是重新整理、重新出發的時刻。我會用更透明、更謹慎的態度，繼續前行。」至於未來對公司員工管理的方向或調整，森田說他創業的核心理念就是「以人為本」，不論在升遷制度或技能培訓上，都堅持給員工最多的支持與成長機會。

他強調，未來會在信任與機會之外，加入更嚴謹的流程設計與監督機制，確保每一位同事都能安心在這裡發揮長才，「危機讓我們學會更堅強，也更懂得珍惜人與人之間的信任。這是我想帶給公司的方向——人本管理、制度透明、信任再升級。」