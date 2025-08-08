SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道！齋齋爆哭：夢想成真你懂嗎

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名成人片商SOD（Soft On Demand）8日拋出震撼彈，宣布簽下首位來自台灣的專屬AV女優「齋齋いつき」（Saisai Itsuki，中文藝名：齋齋）。而齋齋寫下片商史上第一人的紀錄，限動放出自己爆哭的影片：「就是夢想成真你懂嗎！」

▲日本AV界震撼彈！片商SOD史上第一位台灣專屬女優齋齋出道。（圖／翻攝自IG）

齋齋去以網紅身分活躍於社群網站，擁有甜美臉蛋、率直性格，同時擁有中、日、英3種語言能力。她主動前往日本SOD總部面試，並成功獲得片商青睞，成為成人片商SOD史上第一位百分百台灣血統的專屬女優。

▲齋齋精通中日英3語言，主動找片商面試成功出道。（圖／翻攝自IG）

而齋齋一早發文：「你好，那年我說我要幹大事，不是說假的。你好，我是SOD第一個台灣籍女優。」她的新作8日開放預約，宣傳片同時曝光，她看完影片忍不住爆哭，限動影片拍下她淚流滿面，又笑又哭地說：「出道宣傳片終於要發布了，看了宣傳片真的很感動啦，我不知道啦！」情緒難掩激動。

▲齋齋出道作宣傳片發布，看完激動爆哭。（圖／翻攝自IG）