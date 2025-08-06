Ultra Taiwan早鳥票秒殺！世界百大DJ領軍　馬汀蓋瑞克斯霸氣喊：台灣我超愛你

記者蕭采薇／台北報導

榮獲國際權威音樂媒體《DJ MAG》「世界百大音樂節」第66名的Ultra Taiwan超世代音樂節，今年11月1日將再度回歸台北大佳河濱公園。早鳥票一開賣就秒殺，5日官方釋出首波超豪華卡司，集結五位全球頂尖DJ巨星，要讓樂迷們嗨到最高點。

▲五度拿下世界百大DJ冠軍Martin Garrix，沒忘記與台灣粉絲的約定，相隔兩年再度來台參加Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

這次Ultra Taiwan請來了「國民老公」世界百大DJ冠軍Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）！距離上次來台已經兩年，這位最年輕的世界冠軍DJ紀錄保持人，當年一句「台灣，我超級愛你們！」（Taiwan, I fucking love you guys!）融化無數粉絲的心。這次他將帶著與David Guetta、Afrojack合作的《Our Time》、與Alesso合作的《Inside Our Hearts》等一系列全新歌曲，再次席捲台灣。

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除了Martin Garrix，還有台灣粉絲暱稱「阿福」的Afrojack（艾佛傑克）！這位世界百大DJ第7名，擅長用爆發力十足的節奏炒熱全場氣氛。近年來他回歸Progressive House曲風，與David Guetta、Martin Garrix合作的年度金曲《Our Time》好評不斷，這次他將帶來與Steve Aoki聯名的「Afroki」舞曲《Everything You Do》、《Save My Soul》，準備點燃全場的派對能量。

▲睽違8年來台「電音大帝」Steve Aoki，傳奇演出即將在台灣經典重現。（圖／Ultra Taiwan提供）



最讓老電音迷激動的，莫過於睽違八年再度來台的「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）！這位以舞台狂灑蛋糕、極限互動聞名世界的「砸派神射手」，這次將在Ultra Taiwan經典重現他的傳奇演出！他曾高舉中華民國國旗，讓台灣樂迷留下深刻印象。升格當爸的他，將帶來一系列全新歌曲，絕對滿足八年來台灣粉絲的渴望。

此外，「雙面歐神」Oliver Heldens（奧立佛荷登斯）也將睽違七年再度來台，這次他將以「Oliver Heldens」和別名「Hi-LO」兩種身分，在主舞台和反派舞台RESISTANCE展現截然不同的曲風。無論是與天后凱莉米洛（Kylie Minogue）合作的流行浩室，還是以「Hi-LO」之名帶來的Techno潛力黑馬作品，都將讓樂迷一次感受兩種極致風格的震撼現場。

▲相隔7年再度來台的「雙面歐神」Oliver Heldens，今年將以兩種不同身分演出。（圖／Ultra Taiwan提供）

首次來台的「鐵黛女王」Deborah De Luca（黛博拉德盧卡）將在Ultra Taiwan反派舞台RESISTANCE帶來震撼演出。這位來自義大利拿坡里的Techno女王，以融合工業感與時尚美學的作品聞名歐陸。她將用緊湊重拍與金屬質感旋律，構築宛如地下迷宮般的聲場氛圍，讓全場樂迷沉浸於節拍脈動、煙霧氛圍與光影交錯的深夜狂歡。

▲Ultra Taiwan將於11月1日回歸大佳河濱公園。（圖／Ultra Taiwan提供）

第五屆Ultra Taiwan將從舞台、視覺、燈光、煙火到特效，全數由美國UMF總部操刀，將世界級音樂節的聲光饗宴原汁原味搬來台灣。第一波預售票券現正熱賣中，購票請洽「遠大售票系統」。票種分為一般票「GA」、快速通關票「PGA」、豪華票「VIP」及頂級尊榮包廂「VVIP」，詳情請上Ultra Taiwan官方網站或Facebook、Instagram官方粉絲團查詢最新資訊。