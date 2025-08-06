高宇蓁高EQ避談前任趙駿亞　「穩交小5歲男友7年」被問婚事全說了

記者黃庠棻／台北報導

女星高宇蓁出道多年，演出過多部八點檔本土劇，包含《娘家》、《夜市人生》等，2024年首度跨界擔任主演兼監製電影《鳳姐》，是許多人心目中的女神，目前她也將副業經營得有聲有色。今（6）日她的品牌J.GAO舉辦七週年生日暨新品發表記者會，與兩位站台男神陳峻廷、張哲偉一起接受訪問。

▲陳峻廷、高宇蓁、張哲偉出席「J.GAO七週年」生日暨新品發表記者會。（圖／記者黃克翔攝）

高宇蓁自創保養品牌迎來七週年，邀請人氣BL劇CP陳峻廷、張哲偉現身站台，談到找兩人合作的契機，大方表示是男友極力力薦，笑說「兩個人長得很帥，畫面感比較好，跟品牌調性也很合」，更坦言要與兩位小鮮肉工作，不用特地跟男友報備，對方相當理解她的工作。

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▲陳峻廷、高宇蓁、張哲偉出席「J.GAO七週年」生日暨新品發表記者會。（圖／記者黃克翔攝）



而高宇蓁與設計師男友Rex穩定交往超過7年，被問及結婚一事，她表示自己已經過了衝動想婚的年紀，與男友也達成「不一定要登記」的共識，笑說「如果有好消息一定會告訴大家」，認為「在這個年紀，自己生活開心最重要」，家人也不會催婚「自己開心，他們就開心」。

▲高宇蓁大方談及男友。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，高宇蓁對於設計師男友的資訊相當低調，僅透露對方年紀約小自己5歲，在自創品牌上男方沒有投資，她認為「事業跟戀愛要分開」，不過男友會給予視覺上的意見，她也表示「有給顧問費，錢要算清楚比較好」。

▲高宇蓁大方談及男友。（圖／記者黃克翔攝）

此外，趙駿亞日前與吳婉君爆出情感糾葛，被女方控訴家暴。高宇蓁曾為趙駿亞公開的前女友之一，後續兩人仍舊保持好友關係，男方先前還力挺她主演的電影《鳳姐》，今（6）日她被問到是否關心對方，她機智地笑說「還有別題嗎」，以開玩笑的方式帶過，避談前男友。