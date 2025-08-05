《全明星》晏柔中生了！　甜曬超萌合照：終於見到你

記者王靖淳／綜合報導

《全明星運動會》女星晏柔中2023年認愛同門師弟楊孟霖，同年8月生下兒子「小楊桃」，並在今年2月驚喜宣布懷二寶，同時也在事後透露二寶同樣是男生。今（5）日她開心發文曬出合照，宣布第二個兒子「小葡萄」平安誕生。

▲晏柔中順產二寶。（圖／翻攝自Instagram／crystalyen418）

晏柔中以幸福又開心的口吻向大家分享自己順產二寶「小葡萄」，同時也溫馨地對寶寶喊話：「歡迎來到我們家，終於見到期待好久的你，準備好跟哥哥玩了嗎？」她表示隨著小葡萄的到來，不但讓「楊桃」升格當哥哥，也讓他們正式變成一家四口，消息一出，立刻湧入大批粉絲及圈內好友留言送上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晏柔中在分享喜悅的同時，同時向粉絲們描述二兒子「小葡萄」的可愛模樣。她形容寶寶的長相完美地結合家中成員的基因，笑稱「閉眼複製楊桃」，而當寶寶睜開眼睛時，則遺傳了老公楊孟霖的招牌特徵，為此晏柔中幸福地表示：「睜眼有爸爸的大雙眼皮，可可愛愛小寶貝。I Love you。」

▲晏柔中甜曬全家福合照。（圖／翻攝自Instagram／crystalyen418）

事實上，晏柔中日前才發文坦言，這次懷孕與第一胎大不相同，不但肚子比先前更大、更繃，加上還需照顧年幼的大寶，讓她直呼「每天都是挑戰」，甚至有種「隨時都要生」的危機感，心情非常緊張，尤其常聽到第二胎會提早報到，讓她忍不住向網友們發問：「好緊張喔，第二胎都說會提前，到底會是倒數幾天呢？有二胎媽咪解答自己是幾週生的嗎？」