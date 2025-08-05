許光漢明天退伍！回歸倒數「看劇本這一幕感動落淚」　在飛機上直接哭了

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢即將在明日（6日）退伍，結束軍旅生涯的第一部作品，就是與香港「文青女神」袁澧林合作的奇幻愛情片《他年她日》。電影斥資億萬台幣打造前所未見的磅礴世界，許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，第一次看劇本便被感動落淚，當下毫不猶豫接下這部電影。

▲「亞洲男神」許光漢明日退伍，新片《他年她日》也將展開宣傳。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊聯手打造，從前置期的編劇選角、美術場景、服裝造型，更耗費一年後製逼真CG特效，傾力製作音效、配樂，成果令人驚豔震撼。

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《他年她日》敘述一段重力失衡、時間錯位的史詩奇幻愛情故事，為了創造出電影裡的「長年區」和「優日區」兩個世界，導演龔兆平坦言要在高樓林立、現代感十足的香港拍攝故事中的架空感困難重重，劇組在籌備過程中下了許多苦工，包括尋找奇幻色彩的場景、獨一無二的服裝造型等等，所幸團隊最終共同跨越了種種挑戰，刻畫出絢爛壯闊的浩瀚場面。

▲許光漢對長年區葬禮戲印象深刻，袁澧林也大讚拍攝場景前所未見。（圖／甲上娛樂提供）

電影中飾演男主角「薯仔」的許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，是一部很天馬行空但又貼近真實的電影，「很多事情可以發揮想像力，導演也不吝嗇給我們空間去做發揮，加上我們的場景都非常厲害，能讓我更身歷其境去想像這個世界會發生什麼樣的事情。」袁澧林也直呼拍攝場景前所未見，表示：「環境帶給演員的影響很大，我真的完全不知道香港有這些地方，在場景方面，我覺得劇組做到了200分！Amazing！」



《他年她日》電影劇本由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇打造，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了一年多的時間，才將劇本送交到許光漢和袁澧林手上。許光漢透露第一次讀劇本是在飛機上，「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得這劇本一定要把握，而且當下就對薯仔這個角色和電影裡的世界有一定的想像。」

▲許光漢（右）與袁澧林（左）在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

電影設定裡，「他的一年」只是「她的一天」，也讓許光漢體認到時間的重要性：「會反思自己有沒有好好珍惜每一個當下，其實應該要像薯仔對安晴一樣，每次見到她都當作是最後一次。」



電影劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾）。

▲許光漢大讚《他年她日》世界觀新奇，第一次看劇本便被感動落淚。（圖／甲上娛樂提供）



當年她28歲，他只是個13歲的孩子，起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？電影《他年她日》將在10月3日中秋連假於全亞洲同步上映。