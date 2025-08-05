ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《鬼滅》台灣輔12級！小孩不能看
雙北慎防冰雹、9級強陣風
暴雨中暖情！男星見「網球袋男涉水幫忙」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 蘿拉 侯沁潔 魏如萱 熊家婕 粿粿 趙露思

許光漢明天退伍！回歸倒數「看劇本這一幕感動落淚」　在飛機上直接哭了

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢即將在明日（6日）退伍，結束軍旅生涯的第一部作品，就是與香港「文青女神」袁澧林合作的奇幻愛情片《他年她日》。電影斥資億萬台幣打造前所未見的磅礴世界，許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，第一次看劇本便被感動落淚，當下毫不猶豫接下這部電影。

▲許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

▲「亞洲男神」許光漢明日退伍，新片《他年她日》也將展開宣傳。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊聯手打造，從前置期的編劇選角、美術場景、服裝造型，更耗費一年後製逼真CG特效，傾力製作音效、配樂，成果令人驚豔震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《他年她日》敘述一段重力失衡、時間錯位的史詩奇幻愛情故事，為了創造出電影裡的「長年區」和「優日區」兩個世界，導演龔兆平坦言要在高樓林立、現代感十足的香港拍攝故事中的架空感困難重重，劇組在籌備過程中下了許多苦工，包括尋找奇幻色彩的場景、獨一無二的服裝造型等等，所幸團隊最終共同跨越了種種挑戰，刻畫出絢爛壯闊的浩瀚場面。

▲許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢對長年區葬禮戲印象深刻，袁澧林也大讚拍攝場景前所未見。（圖／甲上娛樂提供）

電影中飾演男主角「薯仔」的許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，是一部很天馬行空但又貼近真實的電影，「很多事情可以發揮想像力，導演也不吝嗇給我們空間去做發揮，加上我們的場景都非常厲害，能讓我更身歷其境去想像這個世界會發生什麼樣的事情。」袁澧林也直呼拍攝場景前所未見，表示：「環境帶給演員的影響很大，我真的完全不知道香港有這些地方，在場景方面，我覺得劇組做到了200分！Amazing！」
 
《他年她日》電影劇本由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇打造，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了一年多的時間，才將劇本送交到許光漢和袁澧林手上。許光漢透露第一次讀劇本是在飛機上，「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得這劇本一定要把握，而且當下就對薯仔這個角色和電影裡的世界有一定的想像。」

▲許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢（右）與袁澧林（左）在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

電影設定裡，「他的一年」只是「她的一天」，也讓許光漢體認到時間的重要性：「會反思自己有沒有好好珍惜每一個當下，其實應該要像薯仔對安晴一樣，每次見到她都當作是最後一次。」
 
電影劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾）。

▲許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢大讚《他年她日》世界觀新奇，第一次看劇本便被感動落淚。（圖／甲上娛樂提供）

當年她28歲，他只是個13歲的孩子，起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？電影《他年她日》將在10月3日中秋連假於全亞洲同步上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許光漢他年她日袁澧林張艾嘉

推薦閱讀

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

7小時前

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

22小時前

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

10小時前

快訊／江蕙驚傳身體出狀況住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

快訊／江蕙驚傳身體出狀況住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

7小時前

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

8/4 16:10

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

14小時前

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

15小時前

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

8/4 17:23

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

12小時前

《母胎》床單CP分手了！　河廷穆長文致歉「請別太討厭我」

《母胎》床單CP分手了！　河廷穆長文致歉「請別太討厭我」

7小時前

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

6小時前

短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

9小時前

熱門影音

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹

華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹
銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

看更多

【驚悚崩塌瞬間】不敵土石流地基再度滑落！台南柳營民宅撕裂秒崩

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

黃志瑋反派演上癮！不怕被炎上：但不要碰我媽　回台儀式感必上《綜藝大集合》

15分鐘前0

德雲社尚九熙首揭拆夥真相！　控前搭檔何九華背後陷害「嫌他太努力」

16分鐘前0

《回魂計》舒淇、李心潔最黑暗母愛！　復活死刑犯傅孟柏「七天私刑審判」

35分鐘前10

方馨深夜開車「突然失憶」衝對向車道！　陳謙文過勞「講不出台詞」失語急送醫

39分鐘前11

才爆肥痛哭辭隊長！　VERA巴比突宣布「停止演藝工作」

41分鐘前10

《全明星》晏柔中生了！　甜曬超萌合照：終於見到你

50分鐘前12

家寧穿透視裝曬自拍　露牙燦笑吐心聲：這是一種選擇

55分鐘前718

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

58分鐘前0

許光漢明天退伍！回歸倒數「看劇本這一幕感動落淚」　在飛機上直接哭了

1小時前0

《進行曲》寫實還原建中樂旗隊！鮮肉演員全裸上身　牧森「魔鬼訓練半年」操肌

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會
    7小時前3247
  2. 蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛
    22小時前8637
  3. 宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯
    10小時前86
  4. 快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期
    7小時前406
  5. 韓女團無預警宣布解散　6成員告別
    8/4 16:1082
  6. 采子爆分手富二代男友！
    14小時前1623
  7. 熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代
    15小時前813
  8. 獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！
    8/4 17:23148130
  9. 資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會
    12小時前65
  10. 《母胎》床單CP分手了！河廷穆：請別太討厭我
    7小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合