8月8日星座運勢／父親節快樂！牡羊座工作進入新步調
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：包容老闆缺點
感情：大方公開示愛
財運：生活支出增加
幸運色：銀白色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：適當勞役結合
感情：桃花運非常好
財運：魔鬼出自細節
幸運色：可可色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：保持情緒穩定
感情：少去抱怨對方
財運：盡量不要花錢
幸運色：西瓜紅
貴人：雙魚
小人：魔羯
【土象星座】
工作：檢討工作缺失
感情：積極調解矛盾
財運：金錢貴人指點
幸運色：奶茶色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：盡量和顏悅色
感情：爭吵沒有好處
財運：分散投資風險
幸運色：正紅色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：重訂合約條款
感情：容易疑神疑鬼
財運：接獲大筆訂單
幸運色：黃金色
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
工作：防止重大失誤
感情：不安全感作祟
財運：學習財經知識
幸運色：橘紅色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：開啟斜槓人生
感情：別圖一時新鮮
財運：投資有望得利
幸運色：灰綠色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：心中掛礙太多
感情：桃花不斷增加
財運：可買彩券小玩
幸運色：天藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
【火象星座】
工作：進入新的步調
感情：承認自己錯誤
財運：用對方法砍價
幸運色：杏仁色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：工作找尋樂趣
感情：互相擁有空間
財運：財運低心情差
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：業務負擔增加
感情：心動不如行動
財運：想要追求富貴
幸運色：葡萄紫
貴人：金牛
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
