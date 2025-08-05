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劉品言懷孕6月「挫在等」難得吐實心聲！照樣健身…淚眼：只好努力

記者潘慧中／綜合報導

劉品言6月初宣佈與連晨翔結婚且懷孕的好消息，令大批粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她挺著6個多月的孕肚健身時，難得吐實了心聲，「挫在等。」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言繼續健身中。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

從Instagram限時動態中，可以看到劉品言頂著俐落短髮，身穿寬鬆的白色上衣，搭配黑色貼腿長褲，正低頭賣力拉著健身器材。看到友人說「保持運動習慣之後真的戒不掉」，她也老實說出之所以繼續健身的原因了。

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▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言已經懷孕6個多月。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言附上一個淚眼的表情符號說，「實不相瞞，一想到生完要回復體態就挫在等，只好現在也努力」，顯見女明星維持身材背後所需付出的心力。

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲▼劉品言坦言產後就要恢復體態。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，由於劉品言的預產期落在年底，她與連晨翔已全心投入迎接新生命的準備，包括挑選月子中心在內，所以暫時不辦婚宴。值得一提的是，夫妻倆也不會辦性別趴，原因是希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。

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劉品言連晨翔

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