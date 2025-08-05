揭發性騷惡狼竟挨酸！　陳天仁心病加重就醫

圖文／鏡週刊

陳天仁勇敢說出遭前健身教練蔣政數度性騷擾後，更於7月中旬赴警局報案，控訴對方的惡狼行徑。不過性騷事件曝光後，陳天仁卻被網友攻擊霸凌，讓原本就有PTSD（創傷後壓力症候群）的她，病情加劇，情緒時時處在崩潰邊緣，她向友人哭訴：「為何受害者遭受性騷，還要被酸民抨擊？這根本是逼受害者走上絕路！」

▲陳天仁勇敢說出遭前健身教練蔣政數度性騷，卻受到酸民攻擊，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自陳天仁臉書／鏡週刊）



陳天仁日前在律師陪同下，赴警局報案，雖然已訴諸法律途徑，但陳天仁的情緒波動依舊相當大。自從被蔣政性騷擾後，她就無法好好入眠，情緒一直處於緊繃狀態，加上遭到酸民攻擊，讓她不得不求助身心科，希望透過治療，讓自己從恐懼中脫身。

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▲陳天仁在《11點熱吵店》訴說被性騷擾的過程，當時並未公開惡狼身分，引起一陣討論。 （圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube／鏡週刊）

母力爆發 女兒是支柱

長期看診下來，陳天仁被精神科醫生告知，她得了嚴重的憂鬱症，必須靠藥物及求助心理諮商師，才能減輕病況，因此每半個月就得到身心科報到。據了解，陳天仁被性騷的新聞曝光後，一直嚴重失眠，而且幾乎吃不下飯，必須逼迫自己進食，有時情緒潰堤，就會躲在家裡大哭，狀況時好時壞。朋友擔心她的情況，時不時就約她出門；醫生也勸她要多出去看看外面的世界，藉此散散心。

▲陳天仁（左）與周孝安（右）結婚後，兩人時不時會曬恩愛，還一起接業配賺生活費，但已於前年離婚。（圖／翻攝自周孝安IG／鏡週刊）

與前夫周孝安離婚後，陳天仁獨自照顧快4歲的女兒小胡椒，她當了媽媽後「為母則強」，因為有女兒，再多的委屈都得忍住。只要覺得難過，陳天仁就會看手機裡的女兒照片，頻頻告誡自己：「撐下去。」畢竟女兒還小，不能因自己的情緒影響到女兒，讓女兒的童年有陰影。

戀愛網紅 共度低潮期

雖然陳天仁會對自己心靈喊話，但偶爾還是會破功。據了解，有一次她情緒潰堤，不得已只好求助媽媽代為照顧女兒；當時，陳媽媽被陳天仁「人不像人、鬼不像鬼」的狀態嚇壞，心疼女兒所承受的各方壓力。

▲蔣政（右）曾是陳天仁（左）的健身教練，沒想到蔣政竟伸狼爪性騷擾。（圖／翻攝自陳天仁臉書／鏡週刊）

除了積極治療情緒問題，陳天仁也未放棄健身，請來「大魔王」許家豪擔任健身教練，她表示健身是為了想慢慢走出陰影，把自己練得強壯一點，才有能力保護自己，不再受傷害。

▲蔣政（左）性騷擾陳天仁的消息曝光後，他第一時間先向名模女友紀艾希（右）報備。（圖／翻攝自蔣政IG／鏡週刊）

雖然心情處於低潮期，但她的桃花依舊盛開，之前爆出與日籍YouTuber河村一樹（一樹）陷入熱戀，在大街上親密親臉、脖子，經過數月的相處後，兩人關係穩定，他也在這段時間給陳天仁許多精神支持。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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