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趙露思怒控公司「把我鎖在飯店驅魔」！找大師算命稱：有人下蠱

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙露思日前在微博發文開撕經紀公司，除了控訴自己被騙走800多萬之外，同時也怒喊：「我不幹了。」繼3日開直播之後，4日也繼續透過直播分享一路走來受的苦，更是驚人地爆出公司曾將她鎖在飯店裡，找人來驅魔，隨之「趙露思被鎖在酒店驅魔」關鍵字立刻衝上熱搜第一，討論度爆表。

▲趙露思細數公司惡行。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思近日全面與公司撕破臉。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思在直播中表示，自己在身心狀態出問題後，公司竟然企圖採取「民俗療法」，她無奈回憶當時說道「不帶我去看病，把我鎖在飯店，給我驅魔，找大師來給我算，說是有人給我下蠱」，而這似乎讓她留下了心理陰影，她坦言：「在我的心裡它是一道坎，它沒有辦法過去，所以我寧願放下我這十年來的一切。」講述寧願冒著無法再工作的風險，也要與公司開戰的原因。

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▲趙露思細數公司惡行。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思細數公司惡行。（圖／翻攝自微博）

此外，趙露思也提及工作期間曾向公司表達過不滿，「當然發過火，但是一定有我的原因」，她還喊話自己發過火的對象：「我巴不得你出來錘我，我也錘你。」選擇透過公開管道解決的她，直言對這一行「沒有任何遺憾」，自認一直以來拍戲都很認真，也從未因個人玩樂而耽誤過其他人工作，「我對得起這10年」。

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趙露思

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