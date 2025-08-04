蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR蔡阿嘎4日更新與前員工蘿拉的債務糾紛進度，強制執行數次後，不但沒討回錢，反而還倒貼了諸多費用，對方拖了半年多才交出的新還款企劃，竟提議要回公司接案抵債，以及願意上《炎上》演出，用出演費還債，荒謬提議讓他與二伯夫妻倆哭笑不得。對此，蔡阿嘎也大方給出可接受的方案，要求蘿拉去當志工，一天抵一萬的債，算下來只要12.5年就能還完3千萬款項。

▲蔡阿嘎提出了新的還債方案，提供蘿拉參考。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎在影片中無奈表示「民事我們討不到錢，既然妳有還款計畫，想回來工作，但在外面找不到工作，沒問題讓妳回來」，但是是在他成立的「好里家社福協會」當志工，具體工作內容就是去淨灘、撿菸蒂，以及在全台灣巷弄街道撿垃圾，蔡阿嘎大方表示「一天工作9小時，給妳一萬，妳不要去跟人有接觸，只要去維護台灣的環境就好，至少對台灣社會、環境，對地球有一點點貢獻！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎提議讓蘿拉到他的社福協會工作。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎還進一步詳述具體計畫內容，要是蘿拉願意接受，他會每天公開志工行程，「一天一萬撿到債務還完，一個月撿個20天就好，一年就有240萬，只要花12.5年就可以還完，比妳還到80歲還有效率」，最後強調真的會請律師將方案撰寫成企劃，寄給蘿拉方，也隔空喊話道「這是妳最後的還款機會」。