古力娜扎爆分手張雲龍！「經紀人10字留言」疑露餡　5月生日零互動

記者田暐瑋／綜合報導

大陸新疆女星古力娜扎2024年被狗仔爆出戀情，對象是大她4歲的男星張雲龍，雙方雖始終未回應此事，但仍是粉絲心中的銀色情侶檔。近日古力娜扎經紀人的一段留言掀起波瀾，網友猜測是暗指兩人已分手，留言雖然很快被刪除，但相關截圖已在網路上廣為流傳，話題迅速衝上微博熱搜第一。

▲古力娜扎與張雲龍爆分手。（圖／翻攝自微博）



事件源於8月3日，網上有網友附上一張狗狗的照片留言：「奶茶（娜扎暱稱）單身，要不要考慮我家逆子？」古力娜扎經紀人回應：「我們專心搞事業，男人無。」隨即引發網路熱議。事件持續發酵後，經紀人隨即出面澄清，強調先前回覆中提到的「逆子」指的是寵物狗，並呼籲外界「不要指鹿為馬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古力娜扎經紀人留言掀風波。（圖／翻攝自微博）



這番說明卻未能平息外界揣測，反而因為措辭模糊引發更多討論。兩人在綜藝節目《旅行任意門》結緣，2024年11月張雲龍被拍到深夜出入古力娜扎住處，今年5月女方生日時，張雲龍未公開送上祝福，且IP顯示兩人分處兩地，讓不少網友認為這是感情生變的跡象。然而，同月女方外甥女曾按讚「張雲龍是小姨夫」的留言，儘管後來表示是誤觸，卻也掀起話題。